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Yalova’da kaçak tütün mamullerine el konuldu haberi

YALOVA (AA) - Yalova'da jandarmanın düzenlediği operasyonda kaçak tütün mamulleri ele geçirildi.Yalova Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çınarcık ilçesine bağlı Koru beldesinde B.P'nin iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı ile TAPDK yetki belgesi olmada...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Yalova’da kaçak tütün mamullerine el konuldu haberi

Yalova'da jandarmanın düzenlediği operasyonda kaçak tütün mamulleri ele geçirildi.

Yalova Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çınarcık ilçesine bağlı Koru beldesinde B.P'nin iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı ile TAPDK yetki belgesi olmadan tütün ve tütün mamulü satışı yaptığı bilgisine ulaştı.

Şüphelinin iş yeri ve evinde arama yapan ekipler, 13 bin 700 dolu makaron, 35 bin 800 boş makaron, elektronik sigara, 11 elektronik sigara likiti, 3 kilo 350 gram bandrolsüz nargile tütünü, 10 kilo 100 gram bandrollü nargile tütünü, 13 kilogram bandrolsüz sarmalık kıyılmış tütün, 6 kilogram bandrollü tütün, 96 kilogram nargile kömürü, 12 nargile, 154 sigara sarma aparatı, 25 bin 185 sigara filtresi, 15 bin 350 sigara sarma kağıdı ve 35 bin kilitli poşet ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında ilgili kanuna muhalefet suçundan işlem yapıldı.

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