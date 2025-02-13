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İstanbul’da 11. Kadın Direktörler Konferansı düzenlendi haberi
Yetim Vakfı ramazanda 28 ülkeye yardım ulaştıracak haberi
CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeybek, Edirne’de kandil simidi dağıttı haberi
Yalova’da kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis için tören düzenlendi haberi
Bahçelievler’de mahalle muhtarı tarafından silahla öldürülen emlakçı son yolculuğuna uğurlandı haberi
CHP’li Karatepe, Tekirdağ’da Kent Lokantası açılışına katıldı haberi
Tekirdağ’da sobadan sızan gazdan zehirlenen iki kardeşten biri öldü haberi
Bilecik İl Özel İdaresi şantiyeleri hizmete açıldı haberi
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Yalova’da kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis için tören düzenlendi haberi

YALOVA (AA) - Yalova'da istirahatli olduğu sırada geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memuru İsa Bacanak için tören düzenlendi.Yalova Emniyet Müdürlüğü önünde düzenlenen törende, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi'nde görevli 38 yaş...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Yalova’da kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis için tören düzenlendi haberi

Yalova'da istirahatli olduğu sırada geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memuru İsa Bacanak için tören düzenlendi.

Yalova Emniyet Müdürlüğü önünde düzenlenen törende, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi'nde görevli 38 yaşındaki Bacanak'ın istirahatli olduğu zamanda geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

Eşi, ailesi ve yakınlarının katıldığı tören sonrası Bacanak'ın naaşı dualar eşliğinde memleketi Amasya'ya uğurlandı.

Törene, Vali Hülya Kaya, Garzinon Komutanı Tuğamiral Mehmet Tahir Göncüoğlu, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Altın, kurum müdürleri ve mesai arkadaşları katıldı.

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