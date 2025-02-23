Yalova’da olumsuz hava koşulları nedeniyle mahsur kalan 22 kişi kurtarıldı haberi

Yalova'da etkili olan kar yağışı sebebiyle mahsur kalan 22 kişiyi ekipler kurtardı.

Kent genelindeki olumsuz hava koşulları nedeniyle olası ihbarlara karşı hazırlıklı olan ekipler, 4 olaya müdahale etti.

Çınarcık ilçesindeki Erikli Şelalesi'nde mahsur kalan 4 kişilik aile, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bölgeye arazi aracıyla ulaşan jandarma, AFAD ve Ses Arama Kurtarma ekipleri, mahsur kalan aileyi güvenli şekilde tahliye etti.

Aynı ilçeye bağlı Teşvikiye beldesi Delmece Yaylası'ndaki araçta mahsur kalan 3 kişi ile merkeze bağlı Sugören köyünde 5, Höyüktepe ve Elmalık mevkisinde 6 kişi, ekiplerce kurtarılarak güvenli bölgeye ulaştırıldı.

Aynı bölgeden gelen ihbar üzerine arazi aracıyla harekete geçen AFAD ile Turkuaz Arama Kurtarma ve jandarma ekipleri, mahsur kalan 3 kişiyi kurtardı.

Höyüktepe mevkisinde de bir traktörün kaza yaptığı bilgisi üzerine bölgeye giden AFAD ekipleri, karda mahsur kalan sürücüyü güvenli bölgeye nakletti.