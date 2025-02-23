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Yalova’da olumsuz hava koşulları nedeniyle mahsur kalan 22 kişi kurtarıldı haberi
Tekirdağ’da motosikletliler motorcu dostu bariyerlerin artırılmasını talep etti haberi
Çanakkale’de deve güreşi festivali düzenlendi haberi
Balıkesir’de çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü haberi
Bilecik’te firarı hükümlü yakalandı haberi
Çınarcık’ta dairede çıkan yangın söndürüldü haberi
Balıkesir’de 182 bin adet doldurulmuş makaron ele geçirildi haberi
Beylikdüzü’nde bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin yakalanan 6 zanlı adliyede haberi
Burhaniye’de hükümlülerin topluma kazandırılmasına yönelik protokol imzalandı haberi
Karın tadını çıkarmak isteyenler Kartepe’yi tercih etti haberi
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Yalova’da olumsuz hava koşulları nedeniyle mahsur kalan 22 kişi kurtarıldı haberi

YALOVA (AA) - Yalova'da etkili olan kar yağışı sebebiyle mahsur kalan 22 kişiyi ekipler kurtardı.Kent genelindeki olumsuz hava koşulları nedeniyle olası ihbarlara karşı hazırlıklı olan ekipler, 4 olaya müdahale etti.Çınarcık ilçesindeki Erikli Şelales...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Yalova’da olumsuz hava koşulları nedeniyle mahsur kalan 22 kişi kurtarıldı haberi

Yalova'da etkili olan kar yağışı sebebiyle mahsur kalan 22 kişiyi ekipler kurtardı.

Kent genelindeki olumsuz hava koşulları nedeniyle olası ihbarlara karşı hazırlıklı olan ekipler, 4 olaya müdahale etti.

Çınarcık ilçesindeki Erikli Şelalesi'nde mahsur kalan 4 kişilik aile, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bölgeye arazi aracıyla ulaşan jandarma, AFAD ve Ses Arama Kurtarma ekipleri, mahsur kalan aileyi güvenli şekilde tahliye etti.

Aynı ilçeye bağlı Teşvikiye beldesi Delmece Yaylası'ndaki araçta mahsur kalan 3 kişi ile merkeze bağlı Sugören köyünde 5, Höyüktepe ve Elmalık mevkisinde 6 kişi, ekiplerce kurtarılarak güvenli bölgeye ulaştırıldı.

Aynı bölgeden gelen ihbar üzerine arazi aracıyla harekete geçen AFAD ile Turkuaz Arama Kurtarma ve jandarma ekipleri, mahsur kalan 3 kişiyi kurtardı.

Höyüktepe mevkisinde de bir traktörün kaza yaptığı bilgisi üzerine bölgeye giden AFAD ekipleri, karda mahsur kalan sürücüyü güvenli bölgeye nakletti.

Ekipler
Mahsur Kalan

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