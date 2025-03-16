Yalova’da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor haberi

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Çınarcık ilçesine bağlı Şenköy köyünde ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Yalova Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Rüzgarın etkili olduğu bölgede yangının büyümemesi için ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Edirne’de ayçiçeğinin kuraklığa karşı dayanıklılığı farklı ekim yöntemleriyle test ediliyor haberi
TÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde yenilenen doktor ve hemşire odaları hizmete açıldı haberi
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluştu haberi
Bursa’da Kastamonu Dernekler Federasyonunca “Büyük Ramazan Konseri” düzenlendi haberi