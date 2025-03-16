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Yalova’da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor haberi

YALOVA (AA) - Yalova'nın Çınarcık ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.Çınarcık ilçesine bağlı Şenköy köyünde ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye Yalova Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiy...