Yalova’da park halindeki servis minibüsü yandı haberi

Yalova'nın Altınova ilçesinde bir tersanenin otoparkındaki servis minibüsünde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Altınova ilçesi Tavşanlı beldesindeki bir tersanenin otoparkında bulunan servis minibüsü bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.
Kısa sürede alevlerin sardığı minibüsteki yangın, bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevredeki araçlara sıçramadan söndürüldü.
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