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Yalova’da park halindeki servis minibüsü yandı haberi

YALOVA (AA) - Yalova'nın Altınova ilçesinde bir tersanenin otoparkındaki servis minibüsünde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.Altınova ilçesi Tavşanlı beldesindeki bir tersanenin otoparkında bulunan servis minibüsü bilinmeyen bir ned...