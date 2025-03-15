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Kırklareli’nde Sahipsiz Sokak Hayvanları Denetleme Komisyon Toplantısı yapıldı haberi
Bursa’da birlikte yaşadığı kadını benzinle yakmak istediği iddia edilen kişi yakalandı haberi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu balıkçılarla sahurda bir araya geldi: haberi
Sahil Güvenlik Komutanlığı Karargah Veri Merkezi hizmete alındı haberi
Tekirdağ’da bir genç tartıştığı babasını av tüfeğiyle vurarak öldürdü haberi
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“Yaren” leylek göl manzaralı yuvasının bulunduğu Bursa’ya 14’üncü yılında da geldi haberi

BURSA (AA) - Bursa'nın Karacabey ilçesinde, Uluabat Gölü'nün kıyısındaki kırsal Eskikaraağaç Mahallesi'nin simgesi "Yaren" leylek, 14'üncü yılda da gelerek balıkçı Adem Yılmaz'ın kayığına kondu.Adem Yılmaz'la kurduğu "dostluk hikay...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
“Yaren” leylek göl manzaralı yuvasının bulunduğu Bursa’ya 14’üncü yılında da geldi haberi

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, Uluabat Gölü'nün kıyısındaki kırsal Eskikaraağaç Mahallesi'nin simgesi “Yaren” leylek, 14'üncü yılda da gelerek balıkçı Adem Yılmaz'ın kayığına kondu.

Adem Yılmaz'la kurduğu “dostluk hikayesi” ile tanınan Yaren, göç mevsiminde Avrupa Leylek Köyleri Birliği üyesi Eskikaraağaç'a ulaştı.

Yaren leyleğin, göl manzaralı yuvasının bulunduğu mahallede balıkçı Yılmaz'ın kayığındaki “geleneksel” pozu, doğa ve yaban hayatı fotoğrafçısı Alper Tüydeş tarafından kayda alındı.

Yılmaz, kayığına gelen Yaren'i ayakta karşıladı.

Eşi Nazlı leylekle aynı yuvayı paylaşan Yaren, canlı kameralarla da yarenleylek.com adresinden 24 saat izlenebiliyor.

– “Çok şükür Yaren'e kavuştum”

Adem Yılmaz, AA muhabirine, günlerdir gözünün yollarda kaldığını söyledi.

Eşi “Naz” leyleğin gelip, “Yaren” gelmeyince günlerdir tedirginlik yaşadığını belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

“Yaren genelde ay başında gelirdi. Bir türlü gelmeyince yolda başına bir şey geldiğini düşünerek bir haftayı üzüntülü geçirdim. Çok şükür Yaren'e kavuştum. Ağustos ayına kadar beraber olacağız. Onu doyuracağım. Mutlu bir hayat süreceğim. Sabah kayığıma geldi ve onun için getirdiğim balıkları yedi.”

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