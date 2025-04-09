Yazar İbrahim Paşalı, İstanbul Mektebi’ne konuk oldu haberi

Yazar İbrahim Paşalı, kenti farklı yönleriyle ele almak amacıyla İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen İstanbul Mektebi'ne konuk oldu.

Rami Kütüphanesi'nde “İstanbul Kriterleri” başlıklı bir konuşma yapan Paşalı, yazılarındaki İstanbul'u, mekan ve şehir arasındaki ilişkiyi anlattı.

İstanbul'da farklı medeniyetlerin izlerini, şehri anlamanın ve yaşamanın önemini anlatan Paşalı, “Gelenek ve kadim kelimelerini çok kullanıyoruz. Kadim, doğası ve özellikleri itibarıyla kendi kendisine yürümeye devam eden, kendi kendisine yoluna devam eden her şeydir.” dedi.

Türk mutfağının kadim bir mutfak olduğu örneğini veren Paşalı, “Türk mutfağı yoluna devam ediyor. Bir sürü yeni moda oluyor, popüler başka şeyler oluyor fakat Türk mutfağı yoluna devam ediyor. Mesela kadim Türk şiiri diyebiliriz çünkü devam ediyor yoluna. Değişiyor, sadeleşiyor, giriftleşiyor ama yoluna devam ediyor. Kadim böyle bir şey, mimaride de böyle bir şey, zihniyette de böyle bir şey.” şeklinde konuştu.

İbrahim Paşalı, ilk kitabının ardından İstanbul ile ilgili araştırmalarının öne çıktığına işaret ederek, “Baktım ki bende İstanbul ile ilgili bir şeyler birikmeye başlamış. Küpün içinde ne varsa dışarı da o sızar diye bir laf var ya yazılar da böylece ortaya çıkmaya başladı.” değerlendirmesinde bulundu.

– “Tepeyle uyumlu olsun diye Süleymaniye Cami'nin iki minaresi daha kısa”

Ecdadın, kendinden öncekine saygı duyduğunu ve eskinin birikimi üzerine bir medeniyet inşa ettiğini vurgulayan Paşalı, Fatih Cami, Süleymaniye Cami ve İstanbul'daki tarihi yapılardan örnekler vererek, şunları söyledi:

“Süleymaniye Camisi'nin dört minaresinden ikisinin neden farklı yükseklikte olduğunu ben yıllar sonra anladım. Stefanos Yerasimos'un 'Süleymaniye' kitabında var. Topografya ile alakalı. Bugün her tarafında inşaat olduğu için oradaki tepeyi göremiyoruz. Yani tepeyle uyumlu olsun diye Süleymaniye Cami'nin iki minaresi daha kısa inşa edilmiş. Bu bir bakış, bir zihniyet meselesi.”

“İstanbul Kriterleri” adlı kitabında da benzer konulara değindiğini belirten Paşalı, İstanbul'un yanı sıra Saraybosna ve Şam gibi şehirlerin de birlikte yaşama kültürü bakımından örnek alınabileceğini kaydetti.

Yazar Paşalı, ışıltısı ve albenisi olan Paris, Londra ve New York gibi şehirlerin öne çıkmasına karşın İstanbul'un dünyada emsali bulunmayan bir şehir olduğunu sözlerine ekledi.

İbrahim Paşalı'nın “Öğle Uykusu”, “İstanbul Kriterleri” ve “Entelektüellerin Hurafeleri” adlı kitapları bulunuyor.