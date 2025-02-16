SON DAKİKA
Pendik’te boşandığı eşini bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı haberi
Marmara Denizi’ndeki müsilajın azaltılması için ileri biyolojik arıtma tavsiyesi haberi
Türkiye’de tarımsal ve hidrolojik kuraklığın etkisi sürüyor haberi
Tekirdağ’da kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı haberi
Tekirdağ’da ilkbahar şap aşılama programı başladı haberi
İğneada açıklarındaki hamsi bolluğu balıkçıların yüzünü güldürdü haberi
Bursa’nın engelli ve sahipsiz kedileri 18 yıldır “villa”da yaşıyor haberi
Zeytinburnu’nda sahte içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı haberi
Beyoğlu’nda uyuşturucu sattığı iddia edilen şüpheli yakalandı haberi
Edirne’de farklı ekim metotlarıyla ayçiçeğinin kuraklığa karşı dayanıklılığı test ediliyor haberi
Pendik’te boşandığı eşini bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı haberi
Marmara Denizi’ndeki müsilajın azaltılması için ileri biyolojik arıtma tavsiyesi haberi
Türkiye’de tarımsal ve hidrolojik kuraklığın etkisi sürüyor haberi
Tekirdağ’da kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı haberi
Tekirdağ’da ilkbahar şap aşılama programı başladı haberi
İğneada açıklarındaki hamsi bolluğu balıkçıların yüzünü güldürdü haberi
Bursa’nın engelli ve sahipsiz kedileri 18 yıldır “villa”da yaşıyor haberi
Zeytinburnu’nda sahte içki operasyonunda 2 şüpheli yakalandı haberi
Beyoğlu’nda uyuşturucu sattığı iddia edilen şüpheli yakalandı haberi
Edirne’de farklı ekim metotlarıyla ayçiçeğinin kuraklığa karşı dayanıklılığı test ediliyor haberi
HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » Yeniden Refah Partili Kılıç, partisinin Çorlu 3. Olağan Kongresi’ne katıldı: haberi

Yeniden Refah Partili Kılıç, partisinin Çorlu 3. Olağan Kongresi’ne katıldı: haberi

- "Hayallerimizi harekete dönüştürüp hareketimizi projelendirmek ve sonra iktidara yürümek, büyük icraatlarla verilen sözleri bir bir yerine getirmek boynumuzun borcudur"

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Yeniden Refah Partili Kılıç, partisinin Çorlu 3. Olağan Kongresi’ne katıldı: haberi

Yeniden Refah Partisi Çorlu 3. Olağan Kongresi, Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Kılıç, Zafer Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda yapılan kongrede, Türkiye'yi dolaşarak kendilerini ifade etmeyi sürdürdüklerini söyledi.

Kongreye katılanlarla Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmelerini ve yaklaşımlarını paylaşacaklarını belirten Kılıç, Genel Başkan Fatih Erbakan'ın da Türkiye'nin dört bir yanında çalışmalarını devam ettirdiğini aktardı.

İktidara adım adım yürüdüklerini ve kararlı adımlar attıklarını dile getiren Kılıç, şunları kaydetti:

“Bir toplantıyla iktidara gelemeyiz, bir sloganla iktidara gelemeyiz ama her adım büyümeye bir vesiledir. Adım adım, adam adam inşallah büyümeye devam edeceğiz. Kadın kadın, genç genç, üye üye büyümeye ve yeniden büyük Türkiye hayalini gerçekleştirmeye inşallah devam edeceğiz. Hayal kurmadan harekete geçmek mümkün değil. Her hareket bir hayalle başlar. Hayallerimizi harekete dönüştürüp hareketimizi projelendirmek ve sonra iktidara yürümek, büyük icraatlarla verilen sözleri bir bir yerine getirmek boynumuzun borcudur.”

Konuşmaların ardından yapılan seçimde Abdülselam İzsiz, ilçe başkanı seçildi.

Kongreye, İl Başkanı Tuncay Çakır ve partililer katıldı.

Adım

İlgili Haberler

Maltepe’de meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı haberi
Yerel
16 Şubat 2025, 07:34

Maltepe’de meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı haberi

Üsküdar’da yakalanan hırsızlık zanlısı tutuklandı haberi
Yerel
16 Şubat 2025, 00:50

Üsküdar’da yakalanan hırsızlık zanlısı tutuklandı haberi

ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğu önünde Trump’ın Gazze planını protesto haberi
Yerel
16 Şubat 2025, 00:11

ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğu önünde Trump’ın Gazze planını protesto haberi

İBB Başkanı İmamoğlu, Başakşehir’de Hızır Lokması Paylaşımı’na katıldı haberi
Yerel
15 Şubat 2025, 23:34

İBB Başkanı İmamoğlu, Başakşehir’de Hızır Lokması Paylaşımı’na katıldı haberi

Şişli’de, ABD Başkanı Trump’ın Gazze planına protesto haberi
Yerel
15 Şubat 2025, 23:14

Şişli’de, ABD Başkanı Trump’ın Gazze planına protesto haberi

Edirne’de yangın çıkan apartmanda mahsur kalan genç ekiplerce kurtarıldı haberi
Yerel
15 Şubat 2025, 21:40

Edirne’de yangın çıkan apartmanda mahsur kalan genç ekiplerce kurtarıldı haberi

Sakarya’da eski kayınpederini silahla öldüren polis memuru yakalandı haberi Sakarya’da eski kayınpederini silahla öldüren polis memuru yakalandı haberi Tekirdağ’da işçi taşıyan midibüsün devrildiği kazada 25 kişi yaralandı haberi Tekirdağ’da işçi taşıyan midibüsün devrildiği kazada 25 kişi yaralandı haberi