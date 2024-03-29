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Yerel Seçim İçin 3 bin 424 Sandıktan 96’sı Konteynerde Kuruluyor

Hatay'da, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri'nde 3 bin 424 sandıktan 96'sı konteynerde kuruluyor.

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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023’teki depremlerden etkilenen Hatay’da, 1 milyon 78 bin 130 seçmen pazar günü sandık başına gidecek.
Hatay’da kurulumları süren 3 bin 424 sandıkta yerel seçim için oy verme işlemi gerçekleştirilecek.
Depremlerinde yıkılan veya ağır hasar alan okullara sandık kurulmayacak. Kent genelinde depremde yıkılan veya ağır hasar alan okulların yerine, bahçelerine veya muhtarlık yanlarına konuşlandırılan konteynerlerde vatandaşlar oylarını kullanabilecek.
Bu kapsamda, Hatay genelinde 2’si yedek 96 konteynerde kurulacak sandıklarda oy verme işlemi yapılabilecek.
Kurulumuna başlanan konteynerlerde çalışmalar sürüyor.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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Hatay

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