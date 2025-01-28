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Yeşil sahanın şampiyon kızları, okul sıralarında da zirvede haberi

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Yeşil sahanın şampiyon kızları, okul sıralarında da zirvede haberi

KOCAELİ (AA) – SEFA TETİK – Yeşil sahadaki performanslarını okul hayatlarına da yansıtan Türkiye şampiyonluğuna sahip Kocaeli Kadın Futbol Kulübü 13 Yaş Altı Takımı, antrenörleri tarafından sportif başarının yanı sıra eğitimde geri kalmamaları için destekleniyor.

Antrenör Hasan Alemdaroğlu ve Şüheda Yıldız’ın yönetimindeki geçen yılın Türkiye şampiyonu 13 yaş altı futbol takımı, hem sahada hem de okul sıralarında gösterdikleri üstün performansla dikkat çekiyor. Okullarında takdir ve teşekkür belgeleri almaya hak kazanan sporcular, akademik alanda da başarılı dönem geçiriyor.

Antrenmanlarını Mehmet Ali Kağıtçı Stadyumu’nda sürdüren genç futbolcular, yarıyıl tatilini verimli şekilde değerlendiriyor. Erkek takımlarıyla hazırlık maçları yapan sporcular, futbol becerilerini geliştirmeye devam ederken disiplinli çalışmalarıyla hedeflerine doğru ilerliyor.

Kurulduğu 2016 yılından beri birçok sporcusunu milli takımlara kazandıran Kocaeli Kadın Futbol Kulübü, genç oyuncularının hem yeşil sahadaki hem de eğitimdeki başarılarıyla gurur duyuyor.

– “Çocuklara psikolojik destek verdik, akademik başarılarını yükselttik”

Kulübün kurucusu ve antrenörü Hasan Alemdaroğlu, AA muhabirine, yaklaşık 18 yıldır içeresinde bulunduğu kadın futbolunda sayısız milli futbolcu, beden eğitimi öğretmeni, doktor ve mühendis yetiştirdiklerini söyledi.

Alemdaroğlu, gelen öğrencilere sadece futbolda değil akademik anlamda da destek olduklarını, örneğin eski sporcularından psikolog Hilal Sarıkaya'nın sınav kaygısı bulunan öğrencilere yardımcı olduğunu anlattı.

13 yaş altı takımının “altın kızlar” olduğunu dile getiren Alemdaroğlu, “Kızlarımız hem akademik hem de sportif anlamda inanılmaz başarılı. Bizimle çalışan tüm gruplarımız başarılı aslında. 400 sporcumuz var, 350'si takdir belgesi almıştır. Bu grubumuzda okul birincisi, ikincisi ve üçüncüsü var, neredeyse takdir alamayan öğrencimiz yok. Bu durum bizi gerçekten çok gururlandırıyor.” diye konuştu.

Alemdaroğlu, verdikleri emeklerin karşılığını aldıklarını belirterek, “Bundan 15-16 yıl önce bize gelen sporcuların akademik başarıları çok düşüktü. O günden bugüne çok güzel çalışmalar yaptık. Çocuklara psikolojik destek verdik, akademik başarılarını yükselttik. Sporcularımıza asla derslerini bırakmamalarını, spor ve okulu birlikte yürütmelerini söylüyoruz. Hem okulda hem sporda başarı bizim temel felsefemiz.” şeklinde konuştu.

Sömestirde sporcuların tatile gitmediğini aktaran Alemdaroğlu, “Bize tatil sahada” sloganıyla sporcuların her gün antrenmanlara gelmeye devam ettiğini sözlerine ekledi.

– Yıldız: “Hedefimiz geçen yıl olduğu gibi şampiyonluk yaşamak”

Antrenör Şüheda Yıldız, 13 yaş altı takımıyla 1 senedir çalıştığını, sporcuların hem akademik hem futbol anlamında kendilerini çok fazla geliştirdiklerini anlattı.

Yıldız, sporcuların kendilerini göstermek için özveriyle çalıştığına işaret ederek, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye şampiyonluğunu hedeflediklerini kaydetti.

Öğrencilerinin hepsinin çok yetenekli birer milli sporcu adayı olduğunu aktaran Yıldız, “Bu yeteneklerini sadece sporda değil eğitim hayatlarında da çok güzel gösteriyorlar. Sporcularımız zeka seviyesi olarak üst seviyede, 18 sporcumuzun 14'ü takdir belgesi, 2 veya 3'ü teşekkür belgesi aldı. Birkaçı belge alamadı ama onların da başka branşlarda başarıları var. Spor ve derslerin birlikte yürüyebildiğini kızlarımız sayesinde herkes görebiliyor.” dedi.

Yıldız, sporcuların 1-2 gün izin kullandığı yarıyıl tatilini antrenmanlarla ve erkek takımlarıyla yaptıkları hazırlık maçlarıyla geçirdiklerinden bahsetti.

– Futbolcu Taşkın'ın hedefi iyi bir lise kazanmak ve milli takıma seçilmek

Okulunun ilk dönemini birincilikle bitiren 7. sınıf öğrencisi Duru Taşkın, futbola 6 yaşında babasının yönlendirmesiyle başladığını, sonrasında futbolun kendisi için hobiye dönüştüğünü söyledi.

Taşkın, okul ve futbolun birlikte, disiplinli ve planlı çalışarak yürütüldüğünde eğlenceli hale geldiğine değinerek, “Akademik olarak hedefim çok iyi bir lise kazanmak ve eğitimime devam etmek. Futbolda da hedefim takım olarak ANALİG şampiyonluğu kazanmak, bireysel olarak da seneye milli takıma seçilmek istiyorum.” ifadelerini kullandı.

Geçirdiği başarılı eğitim dönemi sonrası takdir belgesi alan Miray Deniz Sarıer, hem okulunu hem de idmanları aksatmayarak çalıştığını, hedefinin milli formayı giymek olduğunu belirtti.

Takımın sporcularından Selen Yılgın da 1,5 yıl önce kendi isteğiyle başladığı futbolda takımıyla güzel başarılara imza atmak istediğini dile getirdi.

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