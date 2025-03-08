Yıldız Holding, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü çalışanlarıyla kutladı haberi

Yıldız Holding, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü çalışanları ve değer zincirindeki paydaşlarıyla birlikte kutladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Çamlıca Kampüs'te düzenlenen etkinlikte, şirketin kadınların iş hayatındaki temsilini artırmaya yönelik çalışmaları ve bu çalışmalarla elde edilen somut sonuçlar açıklandı.

Yıldız Holding Kadın Platformu'nun yayımladığı 2024 Raporu'na atıfta bulunulan açıklamada, fırsat eşitliği ve kapsayıcılık alanında kaydedilen ilerleme vurgulandı.

Raporda, kadın çalışan oranının yüzde 49'a yükseldiği, Yıldız Holding’in gıda ve perakende sektöründe “Eşit Ücret Sertifikası” almaya hak kazanan ilk holding olduğu belirtildi.

Son üç yılda kadın girişimciliğine yönelik projelerle 10 milyon doları aşan ekonomik değer yaratan Yıldız Holding, sürdürülebilir tarım uygulamalarını yaygınlaştırarak kadın çiftçileri desteklemeye yönelik çeşitli projeler yürütüyor.

“ŞOK'ta Ben de Varım”, “Superfresh Tarımın Kadın Yıldızları” ve Ülker'in “Fındıktan Fazlası – Kakaodan Fazlası” projeleri, kadınların ekonomik olarak güçlenmesini hedefliyor.

Yıldız Holding'in iş yeri kültürü, Marmara Üniversitesi Ekonomik ve Sosyal Alanda Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin (ESKAR) gerçekleştirdiği “İş ve Özel Yaşam Dengesi” araştırmasıyla da değerlendirildi.

Etkinliğe, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Yönetim Kurulu'nun tek kadın üyesi ve İstanbul Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Melisa Tokgöz Mutlu da katılarak iş dünyasında kadınların karşılaştığı zorlukları ve çözüm önerilerini paylaştı.

– Sürdürülebilir gelecek, kadınların iş dünyasına aktif katılımıyla mümkün

Açıklamada etkinlikte yaptığı konuşmasına yer verilen Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker, kadınların iş dünyasındaki temsiliyetinin artmasının sadece ekonomik büyüme için değil, daha sürdürülebilir bir gelecek için de önemli olduğunu vurguladı.

Ülker, “Yıldız Holding Kadın Platformu, kadınların ekonomiye katılımını destekleyen pek çok etki programı yürütüyor. Bu çalışmalar sadece şirketlerimizle sınırlı kalmıyor, değer zincirimize yayılarak ekosistemimizin tamamında fırsat eşitliğini teşvik ediyor.” ifadelerini kullandı.

Yıldız Holding'in gıda ve perakende sektöründe lider bir kuruluş olarak bu konuda önemli bir sorumluluk taşıdığına vurgu yapan Ülker, şunları ekledi:

“Taahhütlerimizin ötesine geçen somut adımlarla ilerliyoruz. Bu projeler yalnızca iş dünyasına değil, topluma da fayda sağlıyor. Bugün burada, fırsat eşitliği odaklı çalışmalarımızın somut çıktılarının paylaşılmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Bu öncü projelerimizin, iş dünyasında daha fazla kuruma ilham vermesini diliyor, bu vesileyle başta çalışma hayatındaki kadınlar olmak üzere tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum.”

– “Kıdemli kadın yönetici oranımız yüzde 35”

Yıldız Holding Kamu İlişkileri Genel Müdürü ve Kadın Platformu Elçisi Begüm Mutuş ise 2024 raporuna ilişkin yaptığı değerlendirmede, Kadın Platformu'nun beşinci yılını doldurduğunu belirterek, son beş yılda kadın çalışan oranını yüzde 37'den yüzde 49'a çıkardıklarını belirtti.

“Kıdemli kadın yönetici oranımız yüzde 35, kadın yönetim kurulu üyelerimizin oranı yüzde 22'ye ulaştı. STEM (fen, teknoloji, mühendislik ve matematik) alanlarında ise 30 yaş altı kadın çalışan oranımız yüzde 52'ye yükseldi.” diyen Mutuş, çalışanlardan alınan olumlu geri bildirimlerin fırsat eşitliği alanında daha ileri adımlar atmalarını teşvik ettiğini aktardı.