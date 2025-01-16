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“Yılın Kareleri” oylaması sürüyor
Selimiye Camisi’nde restorasyon çalışmaları sürüyor
Tekirdağ NKÜ Hastanesi Başhekimi Yıldırım AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı
Tunca ve Meriç nehirlerinin debisi arttı
Tekirdağ’da kış tedbirleri toplantısı yapıldı
Arnavutköy’de şoförü kalp krizi geçiren tur otobüsü kaza yaptı
“Rafadan Tayfa: Kapadokya” filminin özel gösterimi yapıldı
Sakarya’da bir kadını bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı
İstanbul’da sahte içkiden ölümlere ilişkin yakalanan 4 şüpheliden 2’si tutuklandı
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“Yılın Kareleri” oylaması sürüyor

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
“Yılın Kareleri” oylaması sürüyor

EDİRNE (AA) – Edirne Müftüsü Ercan Aksu ve İletişim Başkanlığı Edirne Bölge Müdürü Mehmed Zahid Talha Arar, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı.

Aksu ve Arar, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılında çektiği, “Roketsan, Lifebox ve Sony” katkılarıyla hazırlanan “Yılın Kareleri” oylamasında yer alan “Haber”, “Doğal Yaşam ve Çevre”, “Spor”, “Günlük Hayat” ile bu yıla özel eklenen “Özgür Suriye” kategorilerindeki fotoğrafları inceleyerek bilgi aldı.

Aksu, “Özgür Suriye” kategorisinde Emin Sansar'ın “Özgür ülkede ilk namaz”, “Haber” kategorisinde Ali Cedallah'ın “Acısına sarılmış”, “Doğal Yaşam ve Çevre” kategorisinde Garry Lotulung'un “Kuyruklu yıldız ve volkan”, “Günlük Hayat” kategorisinde Özgün Tiran'ın “Keyfi yerinde” ve “Spor” kategorisinde ise Cem Özdel'in “Dalgalar arasında” fotoğrafına oy verdi.

– İletişim Başkanlığı Edirne Bölge Müdürü Arar

“Özgür Suriye” kategorisinde Emin Sansar'ın “Özgür ülkede ilk namaz”, “Haber” kategorisinde Barış Seçkin'in “Dış işleri” fotoğrafından yana tercihini kullanan Arar, “Doğal Yaşam ve Çevre” kategorisinde ise Samır Jordamovıc'ın “Umut var” fotoğrafına oy verdi.

Arar, “Günlük Hayat” kategorisinde İsa Terli'nin “7 tepe, 5 minare, 1 kule”, “Spor” kategorisinde de Gökhan Balcı'nın “Şükür” isimli fotoğrafını seçti.

Foto
Kategorisinde
Özgür

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