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Yurt dışından ucuza araç getirme vaadiyle dolandırıcılık yapan 10 kişi yakalandı haberi
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Edirne’de ABD Başkanı Trump’ın Gazze planına tepki haberi
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Yurt dışından ucuza araç getirme vaadiyle dolandırıcılık yapan 10 kişi yakalandı haberi

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da kendilerini iş insanı olarak tanıtıp yurt dışından ucuza araç getirecekleri vaadiyle dolandırıcılık yapan 10 kişi yakalandı.İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcıl...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Yurt dışından ucuza araç getirme vaadiyle dolandırıcılık yapan 10 kişi yakalandı haberi

İstanbul'da kendilerini iş insanı olarak tanıtıp yurt dışından ucuza araç getirecekleri vaadiyle dolandırıcılık yapan 10 kişi yakalandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, bazı şüphelilerin kendilerini iş insanı olarak tanıtıp yurt dışından ucuza araç getirecekleri vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Dolandırıcılık yapan grubun elebaşı Servet B'nin kendisini iş insanı olarak tanıtıp iş insanlarıyla bağlantılar kurarak güvenlerini kazandığı, yasalarındaki boşlukları kullanarak filo halinde yurt dışından lüks araçlar alıp yüzde 40 indirimle satacağını vadettiği belirlendi. Servet B'nin, mağdurları ikna etmek için ilk araç alımında kendi cebinden kısmi ödeme yaptığı ve indirim vadettiği anlaşıldı.

Şüphelilerin araç teslimatını sürekli erteleyerek mağdurlardan para topladığı, elde edilen paraları döviz bürolarında çevirerek yurt dışına kaçırdığı tespit edildi.

Mağdurlardan 9’u ile yapılan görüşmelerde toplam zararlarının 60 milyon lira olduğunu bildirdikleri öğrenildi.

Teknik ve fiziki takibin yanı sıra saha çalışması yapan ekipler, şüphelilerin kimlik ve adreslerini belirledi.

Ekiplerin eş zamanlı operasyonunda 10 zanlı gözaltına aldı. Şüphelilerden Servet B'nin evinde yapılan aramalarda, yüklü miktarda altın ve nakit para ele geçirildi.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Araç
İş

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