Zorlu PSM’de bu ay çok sayıda oyun tiyatroseverlerle buluşuyor haberi

Zorlu Performans Sanatları Merkezi (PSM), mart boyunca çok sayıda oyuna ev sahipliği yapacak.

Zorlu PSM'den yapılan açıklamaya göre, Hira Tekindor'un yönettiği, Defne Kayalar'ın başrolünde olduğu “Madea” oyunu bugün tiyatroseverlerle buluşacak.

Program kapsamında, Esra Dermancıoğlu'nun başrolünde yer aldığı “Muskat” yarın, kimlikler arasındaki çatışmaların ele alındığı “Ama” 14 Mart, ebeveyn olabilmek üzerine odaklanan “His” 16 Mart, yönetmenliğini Şahika Tekand'ın üstlendiği “Ölüyor mu Ne?” 18 Mart'ta sahnelenecek.

Tragedyalardan ilhamla kaleme alınan ve Güray Dinçol'un yönettiği “Haberci” 20 Mart, Zorlu PSM yapımı olarak sahnelenen ve PSM Atölye'den çıkan ilk profesyonel oyun olan “Kısık Ateşte Düdüklü Tencere” 23 Mart, izleyenleri duygusal ve içsel yolculuğa çıkaran Hakan Kurtaş'ın tek kişilik oyunu “Ben Çoktan Gidersiniz Sanmıştım” 26 Mart'ta beğeniye sunulacak.