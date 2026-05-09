HaberX
TRY USD
DOLAR
45,3434 +%0.01
TRY EUR
EURO
53,3764 -%-0.18
STERLİN
61,6497 -%-0.31
BİTCOİN
₺3.702.578 +%1.37
ETHEREUM
₺106.930,00 +%1.52
ALTIN
6.830,42₺ -%-0.64
Anasayfa/Yaşam/Yumurta Kaç Dakikada Haşlanır? Rafadan, Kayısı ve Katı Yumurta Dakikaları

Yumurta Kaç Dakikada Haşlanır? Rafadan, Kayısı ve Katı Yumurta Dakikaları

Yumurta kaç dakikada haşlanır sorusunun cevabı, istenen kıvama göre değişiyor; rafadan, kayısı ve katı yumurta için ideal dakika aralıkları ve doğru pişirme teknikleri haberimizde...

Oluşturan
Eklenme 09.05.2026 - 13:53
Güncellenme 09.05.2026 - 16:24
Haberi PAYLAŞ

Kahvaltı sofralarının tartışmasız yıldızı olan yumurta, dünyadaki en ekonomik ve besleyici protein kaynaklarından biri. Ancak mutfağa girdiğimizde hepimizin aklında o meşhur soru belirir: “İstediğim kıvam için yumurta kaç dakikada haşlanır?”

Yumurtayı sadece pişirmek yetmez; sarısının o ipeksi dokusunu veya beyazının tam sertliğini tutturmak bir sanattır. İşte rafadandan tam katıya kadar adım adım yumurta haşlama rehberi!

Yumurta Haşlama Süreleri

Zamanı kısıtlı olanlar için özet bir “dakika-kıvam” listesi:

3 Dakika: Çok akışkan sarı, az pişmiş beyaz (Rafadan).

4-5 Dakika: Akışkan sarı, tam pişmiş beyaz (Rafadan/Kayısı arası).

6-7 Dakika: Jöle kıvamında sarı, tam pişmiş beyaz (Kayısı Kıvamı).

9-10 Dakika: Tamamen pişmiş ancak nemli sarı (Katı Yumurta).

12 Dakika: Çok sert sarı ve beyaz (Tam Katı).

Kıvamlarına Göre Yumurta Haşlama

1. Rafadan Yumurta: Akışkan Lezzet Sevenlere
Beyazı hafif pişmiş, sarısı ise ekmek banacak kadar akışkan bir yumurta istiyorsanız süreniz 3-4 dakikadır.

Püf Noktası: Süre biter bitmez yumurtayı soğuk suya almalısınız. Aksi halde yumurtanın kendi iç sıcaklığı pişirmeye devam eder ve rafadan beklediğiniz yumurta saniyeler içinde kayısıya dönüşür.

2. Kayısı Kıvamı: İdeal Denge
Mutfakların en çok tercih edilen, “altın oran” dediğimiz kıvamdır. Beyazı tamamen sertleşmiş, sarısı ise gün batımı renginde ve kremsi bir yapıdadır.

Süre: Kaynayan suya bıraktıktan sonra tam 6-7 dakika bekleyin.

Nerede Kullanılır: Salatalarda ve avokadolu tostların üzerinde hem görsel hem de lezzet şöleni yaratır.

3. Katı Yumurta: Pratik ve Doyurucu
Özellikle diyet listelerinin ve yolculuk sandviçlerinin vazgeçilmezi olan katı yumurta için 10 dakika idealdir.

Dikkat: 12 dakikayı geçmemeye özen gösterin. 12 dakikadan fazla haşlanan yumurtanın sarısının etrafında yeşil-gri bir halka oluşur. Bu durum hem lezzeti bozar hem de yumurtanın besin değerini düşürür.

Yumurta Neden Çatlar? Nasıl Önlenir?

Haşlama esnasında yumurtanın çatlaması hem görüntüyü bozar hem de suyun içine beyazının akmasına neden olur. Bunu engellemek için:

Oda Sıcaklığı: Buzdolabından çıkan buz gibi yumurtayı sıcak suya atmayın. Isı şoku çatlamaya neden olur.

Tuz ve Sirke Mucizesi: Haşlama suyuna bir tutam tuz veya bir kaşık sirke eklemek, kabuğun sertleşmesini sağlar ve olası bir çatlamada akın hemen donmasını sağlar.

İğne Deliği: Yumurtanın geniş tarafına küçük bir iğne ile delik açmak, içindeki hava basıncını dengeleyerek çatlamayı önler.

Kolay Soyma Yöntemi

Yumurtayı soyarken beyazının kabuğa yapışıp ziyan olmasını istemiyorsanız, pişirme işlemi biter bitmez yumurtaları “şoklayın”. Yani buzlu veya çok soğuk bir suyun içine alın. Bu işlem kabuk ile beyaz arasındaki zarı ayıracaktır.

Ayrıca yumurtaları haşladığınız suyun için metal bir kaşık atmak yumurtanın daha kolay soyulmasına yardımcı olacaktır.

Sıkça Sorulan Sorular

Yumurta soğuk suya mı konur, kaynar suya mı?
Her iki yöntem de uygundur. Ancak kaynar suya bırakmak (bir kaşık yardımıyla yavaşça), süreyi daha hassas ölçmenizi sağlar ve kabuğun daha kolay soyulmasına yardımcı olur.

Yumurtanın haşlandığını nasıl anlarız?
Eğer süreyi unuttuysanız, yumurtayı düz bir zeminde topaç gibi çevirin. Hızlı ve dengeli dönüyorsa haşlanmış, yavaş ve yalpalayarak dönüyorsa hala çiğdir.

Avatar fotoğrafı
MUHABİR
Takip Et Bağlantı kopyalandı PAYLAŞ Tweetle

Benzer Haberler

Yaşam

1 Ay Boyunca Her Sabah Aç Karnına Limonlu Su İçerseniz Ne Olur?

10 saat önce
Yaşam

Anneler Günü 2026 Ne Zaman? Hangi Güne Denk Geliyor?

3 gün önce
Oklava Gerektirmeyen 10 Dakikada Pileli Börek Tarifi
Yaşam

Oklava Gerektirmeyen 10 Dakikada Pileli Börek Tarifi

4 gün önce
İçli Köfte Hamuru Nasıl Yapılır? İnce ve Dağılmayan Kıvam İçin Püf Noktaları
Yaşam

İçli Köfte Hamuru Nasıl Yapılır? İnce ve Dağılmayan Kıvam İçin Püf Noktaları

5 gün önce
Yaşam

Kuaför Masrafına Son! Evdeki Bu Malzemeyle Saçlarınıza Keratin Bakımı Yapın

6 gün önce
Hıdırellez Ne Zaman Başlıyor? Hıdırellez Ritüelleri Nelerdir?
Yaşam

Hıdırellez Ne Zaman Başlıyor? Hıdırellez Ritüelleri Nelerdir?

6 gün önce