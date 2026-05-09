HaberX
TRY USD
DOLAR
45,3434 +%0.01
TRY EUR
EURO
53,3764 -%-0.18
STERLİN
61,6497 -%-0.31
BİTCOİN
₺3.702.578 +%1.37
ETHEREUM
₺106.930,00 +%1.52
ALTIN
6.830,42₺ -%-0.64
Anasayfa/Genel/Uzmanlar Uyardı: Türkiye 10 Gün Boyunca Çöl Tozu Etkisinde Kalacak!

Uzmanlar Uyardı: Türkiye 10 Gün Boyunca Çöl Tozu Etkisinde Kalacak!

Uzmanlar, Türkiye’ye çöl tozu geleceğini ve etkisinin 10 gün boyunca süreceğini ifade ederken, çöl tozunun batıdan gelmesi nedeniyle İstanbul’un öncelikli etkilenecek kentler arasında yer alacağını belirtti.

Oluşturan
Eklenme 09.05.2026 - 14:40
Haberi PAYLAŞ

İklim bilimi ve meteoroloji uzmanları, özellikle bahar aylarında çöl tozlarının Türkiye’de etkili olduğunu ifade ederken, bugünden itibaren yaklaşık 10 gün sürecek yeni bir çöl tozu dalgasının başlayacağını duyurdu.

Çöl tozu olayının yalnızca yerel değil, aynı zamanda uluslararası atmosfer dolaşımının bir parçası olduğuna vurgu yapan uzmanlar, “Meteorolojik öngörülere göre Türkiye ve Akdeniz Havzası, bugün itibarıyla 10 gün boyunca Kuzey Afrika kaynaklı yoğun çöl tozu taşınımının etkisi altına girecek” değerlendirmesinde bulundu.

ÇOCUKLAR VE YAŞLILAR DİKKAT

Uzmanlar, İstanbul’un çöl tozunun batıdan gelmesi nedeniyle öncelikli olarak etkilenecek kentler arasında bulunduğunu belirterek, “Kuzey Afrika kaynaklı yoğun çöl tozu taşınımı batıdan başlayarak ülke genelinde hava kalitesinde düşüşe neden olacak. Çöl tozunun 18 Mayıs’tan sonra ülkeyi terk etmesini öngörüyoruz” ifadelerini kullandı.

Uzmanlar, çöl tozlarının astım, bronşit, KOAH ve alerjik solunum yolu rahatsızlığı bulunan kişiler için tehlike oluşturduğuna dikkat çekti. Özellikle yaşlıların, çocukların ve kronik hastalığı bulunan bireylerin yoğun toz taşınımı sırasında uzun süre dışarıda kalmamaları gerektiği vurgulandı.

Avatar fotoğrafı
MUHABİR
Takip Et Bağlantı kopyalandı PAYLAŞ Tweetle

Benzer Haberler

Genel

Türkiye’den Savaş Tarihini Değiştirecek Füze!

1 gün önce
Genel

B Sınıfı Ehliyet Sahipleri 250 CC’ye Kadar Motosiklet Kullanabilecek!

1 gün önce
Genel

Ünlü Türkücü Zara’nın Son Hali Görenleri Şaşırttı!

2 gün önce
Genel

İsrail Basını: “Türkiye’nin Hamlesi Eşi Benzeri Görülmemiş Bir Zorluk”

2 gün önce
Genel

Özel Sektörde Çalışanlara Yeşil Pasaport Hakkı: TBMM’ye Geldi!

2 gün önce
Genel

TÜİK Başkanı Görevden Alındı: İşte Yerine Gelen İsim!

2 gün önce