Uzmanlar Uyardı: Türkiye 10 Gün Boyunca Çöl Tozu Etkisinde Kalacak!

İklim bilimi ve meteoroloji uzmanları, özellikle bahar aylarında çöl tozlarının Türkiye’de etkili olduğunu ifade ederken, bugünden itibaren yaklaşık 10 gün sürecek yeni bir çöl tozu dalgasının başlayacağını duyurdu.

Çöl tozu olayının yalnızca yerel değil, aynı zamanda uluslararası atmosfer dolaşımının bir parçası olduğuna vurgu yapan uzmanlar, “Meteorolojik öngörülere göre Türkiye ve Akdeniz Havzası, bugün itibarıyla 10 gün boyunca Kuzey Afrika kaynaklı yoğun çöl tozu taşınımının etkisi altına girecek” değerlendirmesinde bulundu.

ÇOCUKLAR VE YAŞLILAR DİKKAT

Uzmanlar, İstanbul’un çöl tozunun batıdan gelmesi nedeniyle öncelikli olarak etkilenecek kentler arasında bulunduğunu belirterek, “Kuzey Afrika kaynaklı yoğun çöl tozu taşınımı batıdan başlayarak ülke genelinde hava kalitesinde düşüşe neden olacak. Çöl tozunun 18 Mayıs’tan sonra ülkeyi terk etmesini öngörüyoruz” ifadelerini kullandı.

Uzmanlar, çöl tozlarının astım, bronşit, KOAH ve alerjik solunum yolu rahatsızlığı bulunan kişiler için tehlike oluşturduğuna dikkat çekti. Özellikle yaşlıların, çocukların ve kronik hastalığı bulunan bireylerin yoğun toz taşınımı sırasında uzun süre dışarıda kalmamaları gerektiği vurgulandı.