10+4’ün forveti Portekiz’den! Galatasaray transfer için hazır

HABERİN ÖZETİ ÖZETİ DİNLE AI Seslendiriyor... Galatasaray, Mauro Icardi'nin ayrılmasının ardından forvet pozisyonunda yalnızca Victor Osimhen ile kalmış olup, transferde önceliği Franjo Ivanovic üzerinde yoğunlaştırmıştır.

üzerinde yoğunlaştırmıştır. Nantes'ten Matthis Abline ile anlaşma sağlanamaması, Galatasaray'ın transfer planlarını olumsuz etkileyerek farklı hedeflere yönelmesine neden olmuştur.

ile anlaşma sağlanamaması, Galatasaray'ın transfer planlarını olumsuz etkileyerek farklı hedeflere yönelmesine neden olmuştur. Süper Lig kulüplerinin yabancı oyuncu kontenjanındaki değişiklik talepleri TFF tarafından reddedilmiştir; Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ertuğrul Doğan, mevcut kuralın devam edeceğini açıklamıştır.

Mauro Icardi’nin takımdan ayrılması sonrası elinde sadece Victor Osimhen kalan Galatasaray, transferde henüz beklenen adımları atamadı. Bu yaz döneminde kadrosunu sadece Lesley Ugochukwu ile güçlendiren yönetim önceliği forvete verdi. Gol sorunu yaşamak istemeyen Aslan’ın listesindeki ilk isim Ivanovic.

ABLINE OLMADI

Nantes forması giyen Matthis Abline’nin Monaco ile anlaşması hesapları bozdu. Teknik direktör Okan Buruk’un 1 numarası olduğu bilinen genç futbolcu ülkesinde kalarak operasyona önemli bir darbe vurdu. Bunun üzerine de rota farklı hedeflere doğru değiştirildi.

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KURAL DEĞİŞMEDİ

Süper Lig kulüplerinin neredeyse tamamının beklediği yabancı oyuncu kontenjanındaki değişiklik bir kez daha TFF’den geri döndü. Son olarak Fenerbahçe’nin itirazda bulunduğu kuralla ilgili olarak federasyonun ardından Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ertuğrul Doğan konuştu. Doğan, mevcut kuralla devam edileceğini söyledi.

“TRABZONSPOR SICAK BAKMAZ”

Doğan yabancı kontenjanı ile ilgili süreç ve yapılan itirazlar hakkında şunları söyledi: “Genel anlamda kuralın değişikliği gündemde değil. Bizim böyle bir görüşümüz vardı. En son aldığımız karar bir ay önceydi. Daha önce de bir karar alınmıştı. Federasyonla görüşmüştük ve kararı değiştirmeyeceklerini söylemişlerdi. Sonrasında bir kez daha görüştük ve federasyon, kararında durduğunu ve kararın değişmeyeceğini bildirdi. Bu saatten sonra bir değişiklik olmayacak. Biz de yapılanmamızı ona göre yaptık, Trabzonspor da bu saatten sonra değişikliğe sıcak bakmaz.”

ÇALIŞMALAR HIZLANDIRILDI

Yabancı futbolcu kontenjanı için istediği sonucu alamayan Galatasaray, bu kurala uygun isimlere yöneldi. 4 oyuncusu 23 yaşının altında olması gereken Cimbom, Benfica’nın golcüsü Franjo Ivanovic’e kancayı attı. Temaslar hızlandırıldı ve resmi teklif aşamasına kadar gelindi.

KİRALANACAK

Geçen sezonun devre arasında başlayan satın alma opsiyonuyla kiralama stratejisine bu dönem de devam eden Galatasaray, Lesley Ugochukwu’yu da aynı şekilde kadrosuna katmıştı. Franjo Ivanovic için de Benfica’ya kiralık teklifi yapılacak. Lizbon temsilcisi karşısında el kolaylaştıran bir koz bulunuyor. İki taraflı kazanç sistemi imzaların atılmasını sağlayabilir.

22,8 MİLYON EURO ÖDENDİ

Union SG’de gösterdiği performansla adını duyurmayı başaran Franjo Ivanovic, Portekiz’in başkentinde beklenen istatistikleri yakalamakta zorlandı ve gözden düştü. Geçtiğimiz sezon 22,8 milyon euro karşılığında transfer edilen Hırvat futbolcu için Jhon Duran’ın gelişi de ayrılığın en önemli nedeni.

JHON DURAN AVANTAJI

Galatasaray’ın bir süre transfer gündeminde olduğu iddia edilen Jhon Duran’a Benfica’nın imza attırması üzerine Ivanovic’in ön plana çıkması iştah kabarttı. Kulübüyle 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan 20 milyon euro değerindeki golcü için kısa süre içerisinde resmi teklif yapılacak.

FRANJO IVANOVIC’İN OYNADIĞI TAKIMLAR

Alt yapı kariyerinde SVG Mayrhofen, JFG Lohwald ve Augsburg formalarını giyen Franjo Ivanovic, A takıma kadar yükseldi. Almanya dışındaki ilk deneyimini ülkesi takımlarından Rijeka ile yaptı. Gösterdiği performans kendisine Union SG kapılarını açtı. Bir sezon sonra ise Benfica bonservisini aldı. Hırvatistan Milli Takımı formasını 9 kez terletip 2 defa ağları sarstı.

FRANJO IVANOVIC HAKKINDA