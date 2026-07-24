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Fenerbahçe transferde gözünü kararttı: Romelu Lukaku çıkarması

Süper Lig'in dev ekiplerinden Fenerbahçe, transfer çalışmalarına devam ediyor. Sarı-lacivertli takım hücum hattını zenginleştirmek adına çok önemli bir hamle yapmak üzere kolları sıvadı. Başkan Aziz Yıldırım ve ekibi, Napoli forması giyen Belçikalı forvet Romelu Lukaku için İtalyan ekibinin kapısını çalacak. İşte detaylar...

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Eklenme 24.07.2026 - 09:10
Güncellenme 24.07.2026 - 09:11
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Yeni sezonda hem Türkiye hem de Avrupa’da başarılı olup kupalar kazanmak isteyen Fenerbahçe’de birçok oyuncu gündemde bulunuyor. Vedat Muriqi, Nathan Aké ve Mason Greenwood hamleleriyle ses getiren Kanarya’da sıra yine forvete geldi. Hedefteki isimlerin en önemlisi ise Romelu Lukaku.

İNGİLTERE’DE HÜSRAN

Fenerbahçe, Başkan Aziz Yıldırım’ın koltuğa oturması sonrası başladığı Ada operasyonunda istediği sonucu elde edemedi. Forvet konusunda Marcus Rashford ve Ollie Watkins için Manchester United ve Aston Villa ile yapılan görüşmeler sonrası masadan kalkıldı ve farklı hedeflere yelken açıldı. Yeni oyuncu da Ada’ya yabancı değil. Fizik gücüyle her zaman adından söz ettiren Lukaku, sarı-lacivertlilerin yeni golcüsü olabilir.

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Romelu Lukaku 2025-2026 sezonunda Napoli’de sadece 7 maça çıkabildi.

HAFTA SONU MESAİSİ BAŞLIYOR

Kongo asıllı Belçikalı futbolcu için harekete geçecek olan Fenerbahçe, özellikle hafta sonunda bu transferi bitirebilmek adına uğraş verecek. İtalyan ekibinin başkanı Aurelio De Laurentiis’in pazarlık masasında isteklerini dinleyecek olan yönetim, rotasını belirleyecek. Eğer olumlu adımlar atılabilirse imza aşamasına geçilecek ve Lukaku’un İstanbul’a gelebilmesi adına tüm şartlar zorlanacak.

GREENWOOD’U ALIMŞLARDI

Sarı-lacivertlilerin bu sezonki en spekteküler transferi olan Mason Greenwood’u Fransa’dan getiren futbol direktörü Oğuz Çetin ve futboldan sorumlu yönetici Feridun Geçgel, dev bir operasyonu daha bitirebilmek adına ter dökecek. 33 yaşındaki santrfor için önce Napoli’yi ardından da menajerlerini ikna etmeye çalışacak.

Romelu Lukaku babası, kardeşi ve kuzeninden sonra Türkiye’ye gelebilir.

BEKLENTİ 15 MİLYON EURO

Kulübüyle sözleşmesi 2027’nin haziran ayında sona erecek Romelu Lukaku için kulübünün beklentisi düşük seviyede değil. İtalyan temsilcisi 1.90’lık dev forvetin ayrılığına onay vermek adına 15 milyon euro talep ediyor. Fenerbahçe ise bu bedeli aşağıya çekerek pazarlıkları sonlandırmak ve golcü futbolcuya imza attırmak amacında. Vedat Muriqi’nin ardından bir pivot santrforu daha kadrosuna katmayı hedefleyen yönetim, teknik direktör İsmail Kartal’ın elini rahatlatacak.

GEÇEN SEZON İSTEDİĞİ GİBİ GEÇMEDİ

Fenerbahçe’nin kadrosuna katmak istediği Romelu Lukaku iyi bir sezon geçirmedi. Serie A’da 5, Şampiyonlar Ligi ve İtalya Kupası’nda 1’er maça çıkabildi ve toplamda 7 kez Napoli formasını gerletip 1 gol atabildi. Ancak 2026 FIFA Dünya Kupası’nda adından söz ettiren bir performans gösterdi. Ülkesi adına 6 müsabakada 3 defa fileleri sarsıp 1 de asist yaptı. Ancak Belçika’nın İspanya’ya elenmesine engel olamadı.

Romelu Lukaku 2026 Dünya Kupası’ndaki performansıyla ön plana çıkmayı başardı.

AİLESİ TÜRKİYE’YE YABANCI DEĞİL

Süper Lig’e transfer arefesinde olan Romelu Lukaku’nun ailesi Türkiye’yi yakından tanıyor. 29 Eylül 2025’te vefat eden babası Roger Lukaku, 1996-1997 sezonunda Gençlerbirliği’nde oynadı. Kardeşi Jordan Lukaku 2023-2024 sezonunda Adanaspor’da forma giydi. Kuzeni Boli Bolingoli-Mbombo ise 2020-2021 sezonunda Başakşehir tarafından kiralandı ancak bonservisi alınmadı.

ROMELU LUKAKU HAKKINDA

Bilgi Detay
İsim Romelu Lukaku
Tam adı Romelu Menama Lukaku Bolingoli
Doğum tarihi 13 Mayıs 1993
Yaşı 33
Doğum yeri Antwerp, Belçika
Boyu 1,90 m
Uyruğu Belçika ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti
Mevkisi Santrafor
Kullandığı ayak Sol ayak
Güncel kulübü SSC Napoli
Sözleşme başlangıcı 29 Ağustos 2024
Sözleşme bitişi 30 Haziran 2027

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