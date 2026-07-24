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Mohamed Salah için geri sayım! Beşiktaş için en büyük sorun bitti

Beşiktaş transferde atağa kalktı. Siyah-beyazlılar, bir süredir görüşme halinde olduğu Mohamed Salah için artık noktayı koyacak. Sürecin önündeki en büyük engel olarak gözüken Mısırlı futbolcunun menajeri Ramy Abbas'ın yüksek ücret talebi de ortadan kalktı. Yönetim bir an önce süper yıldızını tanıtıp sahaya çıkarmak amacında. İşte detaylar...

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Eklenme 24.07.2026 - 10:05
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Bu sezon yaptığı takviyelerle adından söz ettiren Beşiktaş’ta dünyada ses getirecek bir transfer için uğraş veriliyor. Siyah-beyazlı yönetim, Liverpool ile kontratını uzatmayıp İngiliz ekibine veda eden Mohamed Salah’ı bitirebilmek adına menajerini İstanbul’a çağırdı ve görüşmeler başladı. Ancak şu ana kadar işler istendiği gibi gitmemişti. Başkan Serdal Adalı ve ekibi, Salah’ın temsilcisi Ramy Abbas’ın direncini kırmayı başardı.

Mohamed Salah bir süredir Beşiktaş ile görüşüyor

ŞARTLARDA ANLAŞILDI

Beşiktaş, Mohamed Salah’ın transferi konusunda anlaşma sağladı. Mısırlı futbolcuunn 10 milyon euro garanti ücret ve 2 milyon euro da bonus alacağı konusunda mutabakata varıldı. Fakat sonrasındaki süreçte çıkan imaj hakkı bedelindeki sorun her şeyi bitirme noktasına getirdi. Forma satışından alınacak ücretlere kadar söz sahibi olunmak istemesi yönetimi rahatsız etti. Görüşmeler ağırdan alınmaya başlandı.

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MENAJERİYLE DE PÜRÜZ YAŞANDI

Tecrübeli futbolcunun menajeri Ramy Abbas, transfer karşılığında elde edilecek paranın yüzde 35’i kadar da kendisi için talep etti. Söz konusu ücretin ise 8.4 milyon euroya denk gelmesi yönetim tarafından kabul görmedi. 2 yıl için alınacak komisyonu yüksek bulan yönetim adına Başkan Serdal Adalı tepki gösterdi. Eğer 3.6 milyon euroya anlaşılabilirse imzaların atılabileceği bildirildi.

Mohamed Salah Liverpool’dan ayrıldı

SORUN ORTADAN KALKTI

Siyah-beyazlıların gösterdiği duruş üzerine geri adım geldi. Ramy Abbas, talebinden vazgeçti ve komisyonunda indirim yapmayı kabul etti. Taraflar anlaşma aşamasına geldi. Anlaşma metinin hazırlandığı ve menajerlik ücreti adı altında ödenecek fiyatın detaylandırmasına geçildiği öğrenildi. Görüşmelerden el sıkışılarak kalkılırsa imzalar atılarak transfer KAP’a bildirilecek.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’A YARDIM İSTEĞİ YAĞDI

Mohamed Salah Liverpool ile 3 Premier League şampiyonluğu kazandı

Bitirilmeye çalışılan Mohamed Salah transferine taraftar da dahil oldu. Geçen sezon N’Golo Kante transferinde Suudi Arabistan Pro Lig yönetimine ricada bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a CİMER üzerinden çok sayıda mesaj atıldı. Aynı sürecin Mısırlı futbolcunun Türkiye’ye getirilmesi adına yapılması gerektiği dile getirildi.

TARAFTAR DÜNDEN HAZIR

Mohamed Salah’ın adının yazılmaya başladığı günden itibaren heyecanlı bir bekleyiş içine giren Beşiktaş taraftarları, havalimanında yapılacak karşılamayı hayal ediyor. Sosyal medyada çok sayıda paylaşımlar yapılıyor ve Salah’ın resmi hesaplarına #ComeToBeşiktaş etiketinin yanı sıra çok sayıda mesaj yazılıp kartal emojisi konuluyor.

MOHAMED SALAH HAKKINDA

Bilgi Detay
İsim Mohamed Salah
Tam adı Mohamed Salah Hamed Ghaly (محمد صلاح)
Doğum tarihi 15 Haziran 1992
Yaşı 34
Doğum yeri Nagrig, Basyoun, Mısır
Boyu 1,75 m
Uyruğu Mısır
Mevkisi Sağ kanat
Kullandığı ayak Sol ayak
Güncel kulübü Kulüpsüz
Kulüpsüz kalma tarihi 1 Temmuz 2026
Sözleşme bitişi

MOHAMED SALAH’IN KAZANDIĞI KUPALAR

Kupa Şampiyonluk Sayısı
UEFA Şampiyonlar Ligi 1
Premier League 3
UEFA Süper Kupa 1
FIFA Kulüpler Dünya Kupası 1
İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) 1
İngiltere Lig Kupası 3
İngiltere Süper Kupası (Community Shield) 1
İsviçre Süper Ligi 2
Toplam 13

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