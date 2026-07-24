Mohamed Salah için geri sayım! Beşiktaş için en büyük sorun bitti

Bu sezon yaptığı takviyelerle adından söz ettiren Beşiktaş’ta dünyada ses getirecek bir transfer için uğraş veriliyor. Siyah-beyazlı yönetim, Liverpool ile kontratını uzatmayıp İngiliz ekibine veda eden Mohamed Salah’ı bitirebilmek adına menajerini İstanbul’a çağırdı ve görüşmeler başladı. Ancak şu ana kadar işler istendiği gibi gitmemişti. Başkan Serdal Adalı ve ekibi, Salah’ın temsilcisi Ramy Abbas’ın direncini kırmayı başardı.

ŞARTLARDA ANLAŞILDI

Beşiktaş, Mohamed Salah’ın transferi konusunda anlaşma sağladı. Mısırlı futbolcuunn 10 milyon euro garanti ücret ve 2 milyon euro da bonus alacağı konusunda mutabakata varıldı. Fakat sonrasındaki süreçte çıkan imaj hakkı bedelindeki sorun her şeyi bitirme noktasına getirdi. Forma satışından alınacak ücretlere kadar söz sahibi olunmak istemesi yönetimi rahatsız etti. Görüşmeler ağırdan alınmaya başlandı.

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MENAJERİYLE DE PÜRÜZ YAŞANDI

Tecrübeli futbolcunun menajeri Ramy Abbas, transfer karşılığında elde edilecek paranın yüzde 35’i kadar da kendisi için talep etti. Söz konusu ücretin ise 8.4 milyon euroya denk gelmesi yönetim tarafından kabul görmedi. 2 yıl için alınacak komisyonu yüksek bulan yönetim adına Başkan Serdal Adalı tepki gösterdi. Eğer 3.6 milyon euroya anlaşılabilirse imzaların atılabileceği bildirildi.

SORUN ORTADAN KALKTI

Siyah-beyazlıların gösterdiği duruş üzerine geri adım geldi. Ramy Abbas, talebinden vazgeçti ve komisyonunda indirim yapmayı kabul etti. Taraflar anlaşma aşamasına geldi. Anlaşma metinin hazırlandığı ve menajerlik ücreti adı altında ödenecek fiyatın detaylandırmasına geçildiği öğrenildi. Görüşmelerden el sıkışılarak kalkılırsa imzalar atılarak transfer KAP’a bildirilecek.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’A YARDIM İSTEĞİ YAĞDI

Bitirilmeye çalışılan Mohamed Salah transferine taraftar da dahil oldu. Geçen sezon N’Golo Kante transferinde Suudi Arabistan Pro Lig yönetimine ricada bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a CİMER üzerinden çok sayıda mesaj atıldı. Aynı sürecin Mısırlı futbolcunun Türkiye’ye getirilmesi adına yapılması gerektiği dile getirildi.

TARAFTAR DÜNDEN HAZIR

Mohamed Salah’ın adının yazılmaya başladığı günden itibaren heyecanlı bir bekleyiş içine giren Beşiktaş taraftarları, havalimanında yapılacak karşılamayı hayal ediyor. Sosyal medyada çok sayıda paylaşımlar yapılıyor ve Salah’ın resmi hesaplarına #ComeToBeşiktaş etiketinin yanı sıra çok sayıda mesaj yazılıp kartal emojisi konuluyor.

MOHAMED SALAH HAKKINDA

Bilgi Detay İsim Mohamed Salah Tam adı Mohamed Salah Hamed Ghaly (محمد صلاح) Doğum tarihi 15 Haziran 1992 Yaşı 34 Doğum yeri Nagrig, Basyoun, Mısır Boyu 1,75 m Uyruğu Mısır Mevkisi Sağ kanat Kullandığı ayak Sol ayak Güncel kulübü Kulüpsüz Kulüpsüz kalma tarihi 1 Temmuz 2026 Sözleşme bitişi –

MOHAMED SALAH’IN KAZANDIĞI KUPALAR