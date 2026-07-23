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Filenin Sultanları yarı finalde

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Çeyrekler Ligi çeyrek finalinde Kanada'yı 3-1 yenerek yarı finale yükseldi.

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Eklenme 23.07.2026 - 12:57
Güncellenme 23.07.2026 - 16:52
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A Milli Kadın Voleybol Takımımız, beş beşe 8’inci defa Milletler Ligi’ne katılma hakkı kazanırken, çeyrek finalde Kanada ile karşı karşıya geldi.

Kanada’yı 3-1 mağlup eden Filenin Sultanları, rakibiyle oynadığı son 12 karşılaşmanın 11’ini kazanarak rekor kırdı.

TÜRKİYE-KANADA SET SONUÇLARI

Türkiye-Kanada voleybol karşılaşmasının set sonuçları şu şekilde:

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1.set 22-25 Kanada kazandı.

2.set 25-21 Türkiye kazandı.

3.set 25-21 Türkiye kazandı.

4.set 25-17 Türkiye kazandı.

Filenin Sultanları üçüncü seti 12-17 geriden gelerek 25-21 kazanmasını bildi. Böylece adını yarı finale yazdıran A Milli Kadın Voleybol Takımı, yarı finalde Çin ABD karşılaşmasının galibiyle oynayacak.

“VARGAS, NEREDEYSE HER TOPU SAYIYA ÇEVİRDİ”

İkinci set sonunda açıklama yapan Kanada başantrenörü Guidetti, şu ifadeleri kullandı:

“İkinci sette Elif neredeyse yalnızca Vargas’ı kullandı ve o noktadan sonra bizim için işler zorlaştı. Çünkü Vargas neredeyse gelen her topu sayıya çevirdi. Bu nedenle umarım Elif tekrar biraz daha yaratıcı olmaya başlar ve hücumu daha fazla oyuncuya dağıtır. Tabii şaka yapıyorum, harika bir iş çıkarıyor. Çünkü Vargas neredeyse her topu öldürüyor. Bizim Vargas’a karşı daha iyi savunma yapmamız gerekiyor. Aynı zamanda zaman zaman birinci hücum, tempo hücumlarından da sayı buluyorlar. Bu konuda biraz daha dikkatli olmamız gerekiyor. Fakat maç hala ortada, skor 2-1. Bu yüzden blokta biraz daha iyi olmamız lazım.”

FİLENİN SULTANLARI’NIN YARI FİNALDEKI RAKİBİ KİM OLDU? 

A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın Milletler Ligi yarı finaldeki rakibi Çin oldu.  

TÜRKİYE-ÇİN VOLEYBOL KARŞILAŞMASI NE ZAMAN? 

Filenin Sultanları, Çin ile 25 Temmuz Cumartesi günü finale çıkmak için mücadele edecek. 

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