Filenin Sultanları’na zorlu rakip: Türkiye Çin voleybol yarı final maçı ne zaman?

Son Dakika ve Önemli Haberler İçin Google Haberler'de Bizi Kaynak Ekleyin!

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) çeyrek final turunda Kanada ile karşı karşıya geldi. Müsabakada üstün bir oyun sergileyerek parkeden 3-1’lik galibiyetle ayrılan ay-yıldızlı ekibimiz, turnuvadaki başarılı grafiğini sürdürerek adını son dört takım arasına yazdırmayı başardı. Karşılaşmanın hemen ardından voleybolseverler ise gündem bir sonraki maç oldu. Peki, Türkiye Çin voleybol yarı final maçı ne zaman oynanacak?

Filenin Sultanları’nın yarı final etabındaki rakibi, çeyrek finalin bir diğer zorlu eşleşmesi olan ABD ile Çin arasındaki mücadeleyle netleşti. Son anına kadar büyük bir çekişmeye sahne olan ve karar setine taşınan karşılaşmayı 3-2 kazanmayı başaran Çin oldu. Çin yarı final vizesini alarak A Milli Kadın Voleybol Takımımızın rakibi oldu.

Türkiye Çin voleybol yarı final maçı ne zaman, saat kaçta?

Finale yükselebilmek için karşı karşıya gelecek Türkiye Çin voleybol yarı final müsabakası 25 Temmuz Cumartesi günü oynanacak. Maçın başlama saati resmi olarak açıklandı. Maç yine TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.