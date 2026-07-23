Fenerbahçe Futbol AŞ’nin yeni yönetim kurulu belli oldu

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Fenerbahçe’de istifa eden yöneticiler kim? İstifa nedenleri ne?

Fenerbahçe Kulübü, Mahmut Uslu'nun da aralarında yer aldığı 7 yönetim kurulu üyesinin istifa ettiğini KAP'a bildirdi. İstifa eden 7 isim kim? İşte merak edilen o liste…