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Fenerbahçe Futbol AŞ’nin yeni yönetim kurulu belli oldu

Fenerbahçe Futbol AŞ'de yönetim kurulu değişikliğine gidilirken, sarı lacivertli kulüp Futbol AŞ'de görev alacak yeni yönetim kurulunu paylaştı.

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Eklenme 23.07.2026 - 16:34
Güncellenme 23.07.2026 - 16:44
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Fenerbahçe’de peş peşe istifalar gelirken, kulüpten 7 kişinin istifa ettiği öğrenildi.

Sarı-lacivertli takım, istifaları kamuoyu aydınlatma platformuna KAP bildirirken, paylaşılan isimler arasında Mahmut Uslu’nun da olduğu belirtildi.

FENERBAHÇE’DEN AÇIKLAMA

Uslu’nun Fenerbahçe’deki görevini sürdüreceği aktarıldı. Fenerbahçe’den konuya ilişkin olarak yapılan KAP açıklaması şu şekilde:

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“Şirketimizde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmakta olan Sayın Ali Gürbüz, Sayın Erdem Sezer, Sayın İlker Alkun, Sayın Mahmut Nedim Uslu, Sayın Olcay Doğan, Sayın Ufuk Şansal ve Sayın Yavuz Selim Demir’in 23.07.2026 tarihi itibarıyla kendi istekleriyle istifalarının kabulüne karar verilmiştir.

Boşalan üyelikler için 23.07.2026 tarihinde (bugün) gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurulda seçim yapılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

FENERBAHÇE’NİN YENİ YÖNETİM KURULU

1-Aziz Yıldırım | Yönetim Kurulu Başkanı

 

2-Barış Göktürk | Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

 

3-Nihat Özbağı | Yönetim Kurulu Üyesi

 

4-Cihan Kamer | Yönetim Kurulu Üyesi

 

5-Tanju Kaya | Yönetim Kurulu Üyesi

 

6-Mehmet Selim Kosif | Yönetim Kurulu Üyesi

 

7-Özgür Peker | Yönetim Kurulu Üyesi

 

8-Mustafa Çağlar | Yönetim Kurulu Üyesi

 

9-Fatih Öztürk | Yönetim Kurulu Üyesi

 

10-Feridun Geçgel | Yönetim Kurulu Üyesi

 

11-Batuhan Özdemir | Yönetim Kurulu Üyesi

 

12-Yusuf Buğra Tanık | Yönetim Kurulu Üyesi

 

13-Mehmet Aydın | Yönetim Kurulu Üyesi

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