S Sport Plus nasıl izlenir? S Sport Plus hangi platformda kaçıncı kanalda?

Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın Avrupa maçlarının yayın haklarının S Sport tarafından alınması sonrasında gündem bir anda S Sport Plus oldu. Beşiktaş’ın Danimarka temsilcisi Midtjylland ile oynayacağı kritik karşılaşmayı yayınlayan ve Fenerbahçe’nin rövanş mücadelesini de yayınlanacak S Sport Plus kanalı çoğu futbolsever tarafından bilinmiyor.

S Sport Plus ücretli mi?

S Sport Plus ücretli bir platform. Dijital yayın servisi S Sport Plus’ı izlemek isteyenlerin üyelik oluşturması gerekiyor. Platformun aylık abonelik bedeli 399 TL iken, yıllık üyelik paketinde ise aylık denk gelen tutar 233,25 TL. abonelik alarak izlenebilecek olan S Sport Plus bazı platformlarda yer alıyor. Bu nedenle evlerinde bu platformları kullananlar S Sport Plus için ayrı bir ödeme yapmadan direk kanalı izleyebilecek.

S Sport Plus Tivibu’da var mı?

S Sport Plus, geleneksel kablolu veya uydu yayını yapan klasik televizyon kanalı değil ve internet tabanlı çalışan dijital platformdur. Bu nedenle S Sport Plus uygulaması Tivibu gibi televizyon yayın platformlarının kanal listesinde bağımsız bir kanal olarak yer almamaktadır. Ancak sporseverler, platformun kendi dijital servisi üzerinden üyelik açarak maçı akıllı televizyonlar (Smart TV), mobil cihazlar veya bilgisayarlar üzerinden takip edebilirler. Öte yandan grubun geleneksel televizyon kanallarından S Sport, Tivibu 73. kanalda, S Sport 2 ise Tivibu 74. kanalda izleyicilerle buluşmaktadır.

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S Sport Plus normal uyduda var mı?

S Sport Plus uyduda bulunmamaktadır. Dijital bir servis olduğu için S Sport Plus frekans bilgisi mevcut değildir ve uydudan izlenemez. S Sport kanalı Türksat 4A uydusu üzerinden 11853 MHz frekansı, Yatay (Horizontal) polarizasyon ve 25000 sembol oranı değerleriyle yayın yaptığı için S Sport izlenebilir.

S Sport Plus anlaşmalı platformlarda izlenebilir durumdadır. S Sport Plus TV+ platformunda 77. sırada, Kablo TV üzerinde ise 240. kanalda bulunmaktadır. Grubun diğer kanalı S Sport 2 ise TV+ 78 ve Kablo TV 241. kanallardan izleyicilere ulaştırılmaktadır.

S Sport normal Digiturk’te var mı?

Digiturk’teki S Sport ve S Sport Plus yayın anlaşması sona erdiği için Digiturk’te S Sport Plus ve diğer S Sport kanalları yer almamaktadır. S Sport Plus izlemek isteyenler için resmi dijital platform, TV+ dışında bir seçenek yer almamaktadır.