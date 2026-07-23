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Fenerbahçe’de istifa eden yöneticiler kim? İstifa nedenleri ne?

Fenerbahçe Kulübü, Mahmut Uslu'nun da aralarında yer aldığı 7 yönetim kurulu üyesinin istifa ettiğini KAP'a bildirdi. İstifa eden 7 isim kim? İşte merak edilen o liste…

Fenerbahçe Aziz Yıldırım yönetimi
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Eklenme 23.07.2026 - 14:25
Güncellenme 23.07.2026 - 16:33
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Sarı-lacivertli kulüpte idari yapıyı sarsan son dakika gelişmesi futbol gündemine bomba gibi düştü. Fenerbahçe bünyesinde üst düzey sorumluluk üstlenen ve göreve yeni gelen 7 yönetim kurulu üyesi, görevlerinden kendi istekleriyle ayrılma kararı aldı. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan resmi bildirimle doğrulanan bu gelişme camiada geniş yankı uyandırırken, ayrılan isimlerin istifa gerekçeleri merak edilmeye başlandı.

İŞTE FENERBAHÇE’DEN İSTİFA EDEN YÖNETİCİLER

  • Ali Gürbüz
  • Erdem Sezer
  • İlker Alkun
  • Mahmut Nedim Uslu
  • Olcay Doğan
  • Ufuk Şansal
  • Yavuz Selim Demir

Yönetimde yaşanan istifalar sonrasında KAP açıklaması dışında herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Kulüp yönetimi hızlı bir karar alma sürecine giderek istifa eden yöneticilerin yerine yeni isimlerin belirleneceği duyuruldu. Boşalan koltuklar için kulübün olağanüstü genel kurula gideceği ve seçimli toplantının vakit kaybedilmeksizin bugün gerçekleştirileceği ifade edildi. Göreve gelecek yeni yöneticiler futbol kamuoyunda büyük merak uyandırdı.

İSTİFA SEBEBİ AÇIKLANDI

İstifa haberinin ardından gündemde yer alan spekülasyonlar sonrasında Gazeteci Samet Çayır tarafından açıklama yapıldı. Açıklamada “Samet Çayır: “Mahmut Uslu, Fenerbahçe Spor Kulübü’nün Genel Sekreteri ve Yönetim Kurulu Üyesi. Futbol A.Ş’den istifası, oraya mevcut yönetimden yeni isimleri atamak için yer açma amaçlı. Yönetim Kurulu’ndan istifası söz konusu değil, karıştırılmasın.” denildi.

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Fenerbahçe cephesinden yapılan açıklamada ise Mahmut Uslu’nun genç isimlere yer vermek adına Futbol A.Ş’den ayrıldığı ancak Fenerbahçe Spor Kulübü’ndeki görevine devam edeceği belirtildi. Yapılan kurul sonrasında yeni liste de paylaşıldı. İşte Futbol A.Ş.’nin yeni yönetimi;

1-Aziz Yıldırım | Yönetim Kurulu Başkanı

2-Barış Göktürk | Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

3-Nihat Özbağı | Yönetim Kurulu Üyesi

4-Cihan Kamer | Yönetim Kurulu Üyesi

5-Tanju Kaya | Yönetim Kurulu Üyesi

6-Mehmet Selim Kosif | Yönetim Kurulu Üyesi

7-Özgür Peker | Yönetim Kurulu Üyesi

8-Mustafa Çağlar | Yönetim Kurulu Üyesi

9-Fatih Öztürk | Yönetim Kurulu Üyesi

10-Feridun Geçgel | Yönetim Kurulu Üyesi

11-Batuhan Özdemir | Yönetim Kurulu Üyesi

12-Yusuf Buğra Tanık | Yönetim Kurulu Üyesi

13-Mehmet Aydın | Yönetim Kurulu Üyesi

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