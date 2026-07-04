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12 Dev Adam’ın İsviçre karşılaşmasının tarihi ve saati belli oldu

12 Dev Adam, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C Grubu'nda İsviçre ile karşılaşacak. Bu kapsamda, karşılaşmanın tarihi ve saati açıklandı.

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Eklenme 04.07.2026 - 15:40
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A Milli Erkek Basketbol Takımı son karşılaşmasında Bosna Herkes’i 82-75’lik skorla mağlup ederken, grupta 5’te 5 yaptı. 12 Dev Adam FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C Grubu’ndaki son karşılaşmasında İsviçre’yi konuk edecek. 

TÜRKİYE-İSVİÇRE KARŞILAŞMASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye ile İsviçre arasındaki karşılaşması, 6 Temmuz Pazartesi günü saat 19.00’da oynanacak.

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TÜRKİYE-İSVİÇRE KARŞILAŞMASI HANGİ KANALDA?

12 Dev Adam’ın İsviçre ile karşılaşacağı son mücadele TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

TÜRKİYE-İSVİÇRE KARŞILAŞMASI KAÇ KAÇ BİTMİŞTİ?

Milli takım, grubun ikinci mücadelesinde İsviçre ile deplasmanda karşılaşmış ve İsviçre’yi 85-60 mağlup etmişti.

12 Dev Adam, İsviçre karşılaşmasını kazanarak 6’da 6 yapmanın ve grupları namağlup tamamlamanın hesaplarını yapıyor.

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