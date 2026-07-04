12 Dev Adam’ın İsviçre karşılaşmasının tarihi ve saati belli oldu

A Milli Erkek Basketbol Takımı son karşılaşmasında Bosna Herkes’i 82-75’lik skorla mağlup ederken, grupta 5’te 5 yaptı. 12 Dev Adam FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C Grubu’ndaki son karşılaşmasında İsviçre’yi konuk edecek.
TÜRKİYE-İSVİÇRE KARŞILAŞMASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Türkiye ile İsviçre arasındaki karşılaşması, 6 Temmuz Pazartesi günü saat 19.00’da oynanacak.
TÜRKİYE-İSVİÇRE KARŞILAŞMASI HANGİ KANALDA?
12 Dev Adam’ın İsviçre ile karşılaşacağı son mücadele TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
TÜRKİYE-İSVİÇRE KARŞILAŞMASI KAÇ KAÇ BİTMİŞTİ?
Milli takım, grubun ikinci mücadelesinde İsviçre ile deplasmanda karşılaşmış ve İsviçre’yi 85-60 mağlup etmişti.
12 Dev Adam, İsviçre karşılaşmasını kazanarak 6’da 6 yapmanın ve grupları namağlup tamamlamanın hesaplarını yapıyor.