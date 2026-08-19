TFF Çorum FK’yı Galatasaray karşılaşması nedeniyle disiplin kuruluna sevk etti

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Tarihinde ilk defa Trendyol Süper Lig’e çıkarak çıkan ve ilk karşılaşmasında Galatasaray’la karşı karşıya gelen Çorum FK, bu karşılaşmadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.

2-1’LİK SKORU KORUYAMADI

Çorum temsilcisi, sarı kırmızılılar karşısında 2-1 önde olmasına rağmen skoru koruyamadı ve karşılaşmadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.

TFF’DEN ÇORUM FK’YA KÖTÜ HABER

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) ise Çorum FK’ya Galatasaray karşılaşması nedeniyle kötü bir haber geldi. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) yapılan sevkleri açıklayan TFF, Çorum temsilcisini “kötü tezahürat” ve “kural dışı hareket” nedeniyle Disiplin Kurulu’na sevk etti.

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TFF’DEN AÇIKLAMA

TFF’nin resmi internet sitesinden konuya yönelik yapılan açıklama şu şekilde:

“ARCA Çorum FK’nın 14 Ağustos 2026’da oynanan Galatasaray AŞ-ARCA Çorum FK Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle futbol disiplin talimatının 53. maddesi gereğince ve “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle futbol disiplin talimatının 46. maddesiyle 2026-2027 sezonu Süper Lig müsabakaları statüsünün 6/5 ve EK-1 maddesi gereğince PFDK’ya sevkine, ARCA Çorum Futbol Kulübü futbolcusu Aleksandros Kyzidiris’in aynı karşılaşmadaki kural dışı hareketi nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 43. maddesi gereğince 15 Ağustos 2026 itibarıyla tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.”