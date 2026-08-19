Sidiki Cherif Fenerbahçe’ye veda etti

Fenerbahçe, genç golcü Sidiki Cherif’in Coventry City’ye transfer olduğunu açıkladı.
SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU
Fenerbahçe’nin sosyal medya hesabından Cherif’e yönelik yapılan açıklamada “Thank you Sidiki Cherif ” ifadelerine yer verildi.
24,5 MİLYON EURO BONSERVİS ÖDENECEK
Gineli forvetin Coventry City’ye transfer olduğu öğrenilirken, bu sezon Premier Lig’e yükselme başarısı gösteren takımın, Cherif için sarı-lacivertli kulüp ile yaklaşık 24,5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaştığı öğrenildi.
SİDİKİ CHERİF, COVENTRY CİTY İLE KAÇ YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI?
Şerif’in Coventry City ile 5 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi.
Sarı-lacivertli takım, genç forveti şubat 2026’da Angers’tan 4 milyon euro kiralama bedeli ve 18 milyon euroluk satın alma koşuluyla kadrosuna katmıştı.
SİDİKİ CHERİF, FENERBAHÇE’DE KAÇ GOL ATTI?
Cherif, Fenerbahçe formasıyla 17 resmi maça çıkarken, bu karşılaşmalarda 3 gol ve 1 asistlik performansla takımına katkı sağladı.
Öte yandan, İngiliz ekibinden Şerif’in transferine yönelik henüz resmi açıklama yapıldı. Coventry City, Cherif için “Welcome to the City, Sidiki” ifadelerini kullandı.