Sidiki Cherif Fenerbahçe’ye veda etti

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Fenerbahçe, genç golcü Sidiki Cherif’in Coventry City’ye transfer olduğunu açıkladı.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU

Fenerbahçe’nin sosyal medya hesabından Cherif’e yönelik yapılan açıklamada “Thank you Sidiki Cherif ” ifadelerine yer verildi.

24,5 MİLYON EURO BONSERVİS ÖDENECEK

Gineli forvetin Coventry City’ye transfer olduğu öğrenilirken, bu sezon Premier Lig’e yükselme başarısı gösteren takımın, Cherif için sarı-lacivertli kulüp ile yaklaşık 24,5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaştığı öğrenildi.

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SİDİKİ CHERİF, COVENTRY CİTY İLE KAÇ YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI?

Şerif’in Coventry City ile 5 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi.

Sarı-lacivertli takım, genç forveti şubat 2026’da Angers’tan 4 milyon euro kiralama bedeli ve 18 milyon euroluk satın alma koşuluyla kadrosuna katmıştı.

SİDİKİ CHERİF, FENERBAHÇE’DE KAÇ GOL ATTI?

Cherif, Fenerbahçe formasıyla 17 resmi maça çıkarken, bu karşılaşmalarda 3 gol ve 1 asistlik performansla takımına katkı sağladı.

Öte yandan, İngiliz ekibinden Şerif’in transferine yönelik henüz resmi açıklama yapıldı. Coventry City, Cherif için “Welcome to the City, Sidiki” ifadelerini kullandı.