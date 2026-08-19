Lokomotif Moskovalı Batrakov Galatasaray’a transfer oluyor

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Transfer sezonunda durgun bir dönem geçiren Galatasaray, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara devam ediyor. Bu kapsamda Lokomotiv Moskova’nın futbolcusu Aleksey Batrakov ile anlaşma sağlayan sarı-kırmızılı takım, Rus milli futbolcuya imza attırmak istiyor.

“BU BENİM KİŞİSEL HAYALİM”

Bein Sports’un haberine göre, Galatasaray’a transfer olacağını söyleyen Batrakov, Şampiyonlar Ligi’nde oynama hayalini gerçekleştirdiğini belirtti. Batrakov, Lokomotiv Moskova taraftarına seslenerek şu ifadeleri kullandı:

“Büyük ihtimalle Galatasaray’a transfer olacağım. Her zaman Avrupa’da kendimi denemek istediğimi söyledim. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde oynuyor ve bu benim kişisel hayalim.”

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TARAFTARLARA TEŞEKKÜR ETTİ

21 yaşındaki Rus futbolcu taraftarlara teşekkür ederek, “İki yıl peş peşe beni sezonun en iyi oyuncusu seçmeniz ve bana gösterdiğiniz takdir benim için paha biçilmez” ifadelerini kullandı.

Batrakov, Moskova temsilcisine de bir mesaj göndererek, “Burası benim evim ve onu asla unutmayacağım” sözleriyle Lokomotiv Moskova’ya veda etti.

ALEKSEY BATRAKOV KAÇ GOL ATTI?

21 yaşındaki Rus futbolcu, önceki sezon 28 karşılaşmada forma giyerken, 2 bin 499 dakika süre aldı ve bu süreçte 13 gol, 10 asistlik performansla takımına önemli katkı sağladı.

BATRAKOV’UN KAÇ YILLIK SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR?

Aleksey Batrakov’un Lokomotiv Moskova’yla 30 Haziran 2029 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyor.

ALEKSEY BATRAKOV KİMDİR?

9 Haziran 2005’te dünyaya gelen Aleksey Andreyeviç Batrakov, Rusya’nın Moskova Oblastı’ndaki Orekhovo-Zuyevo’da doğdu.

21 yaşındaki futbolcu, ağırlıklı olarak hücumcu orta saha mevkiinde oynuyor.

1.73 boyundaki Rus futbolcu, 2011’de futbol hayatına başlarken, Lokomotiv Moskova’nın tüm altyapı kategorilerinde dikkat çekti. Gençlik liglerinde 27 gol ve 43 asistle yıldızlaşan Batrakov, kısa sürede A takıma yükseldi.

2024’te ise Rusya Premier Ligi’nin en prestijli genç ödülü Pervaya Piyat Yorka’yı kazanan futbolcu, ayrıca Rusya A Milli Takım futbolcusudur.

Rusya A Milli Takımı’yla ilk defa 2024 yılında sahaya çıkan Batrakov, millî formayla sergilediği performansla rüştünü ispatladı.