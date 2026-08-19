HaberX
AnasayfaSporLokomotif Moskovalı Batrakov Galatasaray’a transfer oluyor

Lokomotif Moskovalı Batrakov Galatasaray’a transfer oluyor

Lokomotiv Moskova'nın futbolcusu Aleksey Batrakov, Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istediğini söyledi ve “Büyük ihtimalle Galatasaray'a transfer olacağım” dedi.

Oluşturan
Eklenme 19.08.2026 - 13:12
Güncellenme 19.08.2026 - 13:16

Transfer sezonunda durgun bir dönem geçiren Galatasaray, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara devam ediyor. Bu kapsamda Lokomotiv Moskova’nın futbolcusu Aleksey Batrakov ile anlaşma sağlayan sarı-kırmızılı takım, Rus milli futbolcuya imza attırmak istiyor.

“BU BENİM KİŞİSEL HAYALİM”

Bein Sports’un haberine göre, Galatasaray’a transfer olacağını söyleyen Batrakov, Şampiyonlar Ligi’nde oynama hayalini gerçekleştirdiğini belirtti. Batrakov, Lokomotiv Moskova taraftarına seslenerek şu ifadeleri kullandı:

“Büyük ihtimalle Galatasaray’a transfer olacağım. Her zaman Avrupa’da kendimi denemek istediğimi söyledim. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde oynuyor ve bu benim kişisel hayalim.”

Haber Devam Ediyor
TFF Çorum FK’yı Galatasaray karşılaşması nedeniyle disiplin kuruluna sevk etti
Spor
TFF Çorum FK’yı Galatasaray karşılaşması nedeniyle disiplin kuruluna sevk etti
Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray'la 2-2 berabere kalan Çorum FK'da beraberlik sevinci kısa sürdü. TFF, Çorum FK'yı disiplin kuruluna sevk etti.
Beşiktaş’ta 2 Başkan Adayı Belli Oldu
Spor
Beşiktaş’ta 2 Başkan Adayı Belli Oldu
Beşiktaş Kulübü Divan Başkanlık Kurulu, Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı'nın başkan adaylığı için başvuru...

TARAFTARLARA TEŞEKKÜR ETTİ

21 yaşındaki Rus futbolcu taraftarlara teşekkür ederek, “İki yıl peş peşe beni sezonun en iyi oyuncusu seçmeniz ve bana gösterdiğiniz takdir benim için paha biçilmez” ifadelerini kullandı.

Batrakov, Moskova temsilcisine de bir mesaj göndererek, “Burası benim evim ve onu asla unutmayacağım” sözleriyle Lokomotiv Moskova’ya veda etti.

ALEKSEY BATRAKOV KAÇ GOL ATTI?

21 yaşındaki Rus futbolcu, önceki sezon 28 karşılaşmada forma giyerken, 2 bin 499 dakika süre aldı ve bu süreçte 13 gol, 10 asistlik performansla takımına önemli katkı sağladı.

BATRAKOV’UN KAÇ YILLIK SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR?

Aleksey Batrakov’un Lokomotiv Moskova’yla 30 Haziran 2029 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyor.

ALEKSEY BATRAKOV KİMDİR?

9 Haziran 2005’te dünyaya gelen Aleksey Andreyeviç Batrakov, Rusya’nın Moskova Oblastı’ndaki Orekhovo-Zuyevo’da doğdu.

21 yaşındaki futbolcu, ağırlıklı olarak hücumcu orta saha mevkiinde oynuyor.

1.73 boyundaki Rus futbolcu, 2011’de futbol hayatına başlarken, Lokomotiv Moskova’nın tüm altyapı kategorilerinde dikkat çekti. Gençlik liglerinde 27 gol ve 43 asistle yıldızlaşan Batrakov, kısa sürede A takıma yükseldi.

2024’te ise Rusya Premier Ligi’nin en prestijli genç ödülü Pervaya Piyat Yorka’yı kazanan futbolcu, ayrıca Rusya A Milli Takım futbolcusudur.

Rusya A Milli Takımı’yla ilk defa 2024 yılında sahaya çıkan Batrakov, millî formayla sergilediği performansla rüştünü ispatladı.

İlginizi Çekebilir

Spor

TFF Çorum FK’yı Galatasaray karşılaşması nedeniyle disiplin kuruluna sevk etti

3 saat önce
Gündem

UltrAslan lideri Muzaffer Şirin’in uyuşturucu test sonucu açıklandı

20 saat önce
Spor

Forması çıkarılan Fenerbahçeli minik taraftar boğa heykeli önünde poz verdi

20 saat önce
Spor

Galatasaray, Napoli ile görüşmelere başladı: Noa Lang bonservisiyle gelebilir

22 saat önce
Spor

Fenerbahçe-Lyon maçı ne zaman, saat kaçta?

2 gün önce
Spor

Fenerbahçeli küçük taraftarın formasını zorla çıkarttıran Gençlerbirliği taraftarının cezası açıklandı

3 gün önce