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Filenin Sultanları’nın Avrupa Şampiyonası kadrosu açıklandı

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası kadrosunun netleştiği belirtilirken, Başantrenör Daniele Santarelli geniş kadrodan 9 ismi çıkardı.

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Eklenme 19.08.2026 - 15:17
Güncellenme 19.08.2026 - 15:20

Milletler Ligi şampiyonu olarak başarısını bir kez daha kanıtlayan Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası için son hazırlıklarını yapıyor.

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Filenin Sultanları’nın Avrupa Şampiyonası kadrosu açıklandı

AVRUPA ŞAMPİYONASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Avrupa Şampiyonası’nın 21 Ağustos tarihinde başlayacağı öğrenilirken, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kadrosu da belli oldu.
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Filenin Sultanları’nın Avrupa Şampiyonası kadrosu açıklandı

FİLENİN SULTANLARI’NIN AVRUPA ŞAMPİYONASI MAÇ TAKVİMİ

Filenin Sultanları'nın turnuvada A Grubu'nda yer alacağı öğrenilirken, maç programı şu şekilde:
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Filenin Sultanları’nın Avrupa Şampiyonası kadrosu açıklandı
21 Ağustos 19.00 — Türkiye - Letonya 23 Ağustos 19.00 — Türkiye - Slovenya 24 Ağustos 19.00 — Türkiye - Macaristan 26 Ağustos 19.00 — Türkiye - Almanya 28 Ağustos 19.00 — Türkiye - Polonya
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Filenin Sultanları’nın Avrupa Şampiyonası kadrosu açıklandı

FİLENİN SULTANLARI'NIN GENİŞ KADROSU BELLİ OLDU

Millilerimizin Başantrenörü Daniele Santarelli, turnuva için geniş kadroyu şu şekilde açıkladı:
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Filenin Sultanları’nın Avrupa Şampiyonası kadrosu açıklandı
Pasör:Elif, Cansu, Dilay, Arelya Pasör çaprazı: Vargas, Defne, Aylin, Tutku Smaçör: Ebrar, İlkin, Hande, Yaprak, Derya, Saliha Orta oyuncu: Eda, Zehra, Cenk, Berka, Deniz, Ezel Libero Gizem, Eylül, Simge, Melis
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Filenin Sultanları’nın Avrupa Şampiyonası kadrosu açıklandı

EBRAR KARAKURT NEDEN KADRODA YOK?

Öte yandan, Ebrar Karakurt'un sakatlığı nedeniyle geniş kadroda yer almadığı öğrenildi. Karakurt, Milletler Ligi'nde de forma giyemezken, sakatlığı nedeniyle Avrupa Şampiyonası kadrosuna da alınamadı.
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Filenin Sultanları’nın Avrupa Şampiyonası kadrosu açıklandı
GENİŞ KADRODAN 9 İSİM ÇIKARILDI
A Milli Kadın Voleybol Takımımızın geniş kadrosundan 9 ismin çıkarıldığı öğrenildi. Bu kapsamda milli takımımızın Avrupa Şampiyonası'ndaki kadrosu şöyle:
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Filenin Sultanları’nın Avrupa Şampiyonası kadrosu açıklandı
Pasör: Cansu Özbay, Elif Şahin Pasör çaprazı: Melissa Vargas Smaçör: Derya Cebecioğlu, Hande Baladın, İlkin Aydın, Saliha Şahin, Yaprak Erkek Orta oyuncu: Deniz Uyanık, Eda Erdem Dündar, Sinead Jack-Kısal, Zehra Güneş Libero: Eylül Akarçeşme Yatgın, Gizem Örge
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