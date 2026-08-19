Filenin Sultanları’nın Avrupa Şampiyonası kadrosu açıklandı

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AVRUPA ŞAMPİYONASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Avrupa Şampiyonası’nın 21 Ağustos tarihinde başlayacağı öğrenilirken, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kadrosu da belli oldu.
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FİLENİN SULTANLARI’NIN AVRUPA ŞAMPİYONASI MAÇ TAKVİMİ
Filenin Sultanları'nın turnuvada A Grubu'nda yer alacağı öğrenilirken, maç programı şu şekilde:
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21 Ağustos 19.00 — Türkiye - Letonya
23 Ağustos 19.00 — Türkiye - Slovenya
24 Ağustos 19.00 — Türkiye - Macaristan
26 Ağustos 19.00 — Türkiye - Almanya
28 Ağustos 19.00 — Türkiye - Polonya
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FİLENİN SULTANLARI'NIN GENİŞ KADROSU BELLİ OLDU
Millilerimizin Başantrenörü Daniele Santarelli, turnuva için geniş kadroyu şu şekilde açıkladı:
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Pasör:Elif, Cansu, Dilay, Arelya
Pasör çaprazı: Vargas, Defne, Aylin, Tutku
Smaçör: Ebrar, İlkin, Hande, Yaprak, Derya, Saliha
Orta oyuncu: Eda, Zehra, Cenk, Berka, Deniz, Ezel
Libero Gizem, Eylül, Simge, Melis
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EBRAR KARAKURT NEDEN KADRODA YOK?
Öte yandan, Ebrar Karakurt'un sakatlığı nedeniyle geniş kadroda yer almadığı öğrenildi. Karakurt, Milletler Ligi'nde de forma giyemezken, sakatlığı nedeniyle Avrupa Şampiyonası kadrosuna da alınamadı.
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GENİŞ KADRODAN 9 İSİM ÇIKARILDI
A Milli Kadın Voleybol Takımımızın geniş kadrosundan 9 ismin çıkarıldığı öğrenildi. Bu kapsamda milli takımımızın Avrupa Şampiyonası'ndaki kadrosu şöyle:
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Pasör: Cansu Özbay, Elif Şahin
Pasör çaprazı: Melissa Vargas
Smaçör: Derya Cebecioğlu, Hande Baladın, İlkin Aydın, Saliha Şahin, Yaprak Erkek
Orta oyuncu: Deniz Uyanık, Eda Erdem Dündar, Sinead Jack-Kısal, Zehra Güneş
Libero: Eylül Akarçeşme Yatgın, Gizem Örge