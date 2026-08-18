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UltrAslan lideri Muzaffer Şirin’in uyuşturucu test sonucu açıklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosunca UltrAslan lideri Muzaffer Şirin hakkında gerçekleştirilen soruşturma doğrultusunda alınan Adli Tıp Kurumu testi sonucu pozitif çıktı.

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Eklenme 18.08.2026 - 17:40
Güncellenme 18.08.2026 - 17:51

Galatasaray taraftar grubu UltrAslan’ın lideri Muzaffer Şirin, geçtiğimiz günlerde yasa dışı bahis ve spor suçları araştırma doğrultusunda gözaltına alınmıştı. Şirin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti.

EV HAPSİ KARARI VERİLMİŞTİ

Şirin, “ruhsatsız silah ve mermi bulundurma, sosyal medyadaki beyanlarıyla müsabaka düzeninin bozulması, müsabaka ve seyir alanlarına usulsüz seyirci girişi, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamalarıyla ev hapsi ve yurt dışı yasağı tedbiri uygulanması talebiyle suç ceza hakimliğine sevk edilmişti. Şirin hakkında mahkemece ev hapsi ve yurt dışı yasağı kararı verilmişti.

UYUŞTURUCU TESTİ BELLİ OLDU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosunca UltrAslan lideri Muzaffer Şirin’e yönelik gerçekleştirilen soruşturma çerçevesinde alınan adli tıp kurumu testinin sonucu pozitif çıktı.

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AMFETAMİN METAMFETAMİN TESPİT EDİLDİ

Adli Tıp Kurumu Kimya İhtisas Dairesi Toksikoloji Şubesi tarafından gerçekleştirilen incelemede Şirin’in saç örneğinde amfetamin ve metamfetamin tespit edildi.

UYUŞTURUCU İDDİALARINI KABUL ETMEMİŞTİ

Soruşturma çerçevesinde daha önce verdiği savcılık ifadesinde uyuşturucu madde kullandığı yönündeki suçlamaları kabul etmeyen Şirin, uyuşturucu madde kullanan ve uyuşturucuyu tribünlere sokmaya çalışanlarla mücadele ettiğini iddia etmişti.

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