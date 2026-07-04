Başakşehir’de sürpriz ayrılık: Hamza Ljukovac ülkesine dönüyor

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Başakşehir’de forma giyen 21 yaşındaki kanat oyuncusu Hamza Ljukovac, takımın kadrosuna girmekte zorlanmasının ardından ayrılık kararı aldı. Genç futbolcunun ülkesinin takımlarından FK Sarajevo ile anlaşma sağladığı öne sürüldü.

Ülkesine geri dönüyor

Bosna-Hersek merkezli basın organlarından SportSport’un haberine göre 21 yaşındaki futbolcu, altyapısından yetiştiği FK Sarajevo ile her konuda anlaşma sağladı. Oyuncunun düzenli oynayabileceği bir takıma transfer olmak için bu kararı aldığı kaydedildi.

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Başakşehir’de umduğunu bulamadı

2024 yılında Çekya ekibi FK Teplice’den Başakşehir’e transfer olan 21 yaşındaki hücum oyuncusu, İstanbul ekibinde beklentileri karşılayamadı. Teknik direktör Nuri Şahin’in de yeni sezon planlamalarında yer almayan oyuncu, kariyerinde yeniden yükselişe geçmek için Mostar ekibine transfer olmak istiyor.