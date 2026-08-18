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Forması çıkarılan Fenerbahçeli minik taraftar boğa heykeli önünde poz verdi

Gençlerbirliği-Fenerbahçe karşılaşmasında, Gençlerbirliği tribünlerinde babasıyla beraber oturan ve üzerindeki Fenerbahçe forması taraftarlar tarafından çıkarılan 4 yaşındaki Göktuğ Alımcı, Fenerbahçe formasıyla boğa heykelinin önünde poz verdi.

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Eklenme 18.08.2026 - 17:32

Trendyol Süper Lig’in 1. haftasında Gençlerbirliği ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

MİNİK TARAFTARIN FORMASI ÇIKARILMIŞTI

Fenerbahçeli minik taraftar Göktuğ Alımcı, üzerinde Fenerbahçe formasıyla babasıyla beraber Gençlerbirliği tribünlerinde maçı takip ederken, Gençlerbirliği taraftarlarının tepkisinin ardından forması çıkarılmıştı.

ŞÜPHELİ ŞAHSA EV HAPSİ KARARI

Yaşanan olay uzun süre gündemden düşmezken, olaya sebep olan şüpheli şahsa ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı verilmişti.

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GÖKTUĞ VE BABASI LYON MAÇINA DAVEL EDİLDİ

Yaşanan olayın ardından Sarı lacivertli takım tarafından yapılan açıklamada, Göktuğ ve babasıyla iletişime geçildiğini ve UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu kapsamında oynanacak Lyon karşılaşmasına davet ettiklerini duyurdu.

BOĞA HEYKELİ ÖNÜNDE POZ VERDİ

Minik Göktuğ, bugün saat 22.00’da başlayacak Fenerbahçe-Lyon karşılaşması öncesi Kadıköy’ün simgelerinden boğa heykelinin önünde Fenerbahçe formasıyla poz verdi.

FOTOĞRAF BEĞENİ YAĞMURUNA TUTULDU

Göktuğ’un fotoğrafı beğeni yağmuruna tutulurken, Göktuğ ve babası karşılaşmayı tribünden takip edecek.

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