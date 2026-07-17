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17 Temmuz 2026 Güncel Fındık Fiyat Listesi

17 Temmuz 2026 Cuma günü kapsamında güncel fındık fiyatları açıklandı. Buna göre, bazı fındık fiyatlarına zam geldi.

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Eklenme 17.07.2026 - 11:37
Güncellenme 17.07.2026 - 11:39
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17 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla fındık piyasasındaki hareketlilik devam ediyor. Bu kapsamda, üreticilerin gözü güncel fındık fiyatlarına çevrilirken, bazı fındık fiyatları ise yükseldi. 

FINDIK FİYATLARINA NE KADAR ZAM GELDİ?

Buna göre fındık fiyatlarına Kocaeli ve Kocaeli’nin ilçesi Kandıra’da 2,50 lira, Sakarya ve Sakarya’nın ilçesi Karasu’da ise 3,50 lira tutarında zam geldi.

Ayrıca fiyatlar Kocaeli’de 145,74 lirayı bularak en yüksek fiyata tırmanırken, Kandıra’da tombul fındık fiyatları 142,74 liradan işlem görüyor.

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GÜNCEL FINDIK FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Sakarya’da ise tombul fındık 144,24 liradan alıcı bulurken, Karasu’da ise 136,74 lira seviyesinde bulunuyor.

TMO’NUN GÜNCEL FINDIK FİYATLARI NE KADAR?

Aynı zamanda Samsun’da tombul fındık fiyatları 170 liradan işlem görürken, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) açıkladığı alım fiyatları ise şu şekilde oluştu:

Giresun kalite fındığın kilosu 200 lira,

Levant kalite kilosu 195 lira,

Sivri kalite kilosu 190 lira.

İL İL GÜNCEL FINDIK FİYATLARI

Edinilen bilgilere göre, en yüksek tombul (Giresun kalite) fındık fiyatı 205 lira ile Giresun’da kaydedilirken, Ordu merkezde 197,64 lira, Trabzon’un Arhavi ve Borçka ilçelerinde 180,14 lira, Samsun ve Düzce illerinde 170 lira, Ordu’nun Ünye ilçesinde 167,75 lira, Sakarya ve Kocaeli’de de 160 lira, Zonguldak, Karasu ilçesinde ise 150 lira seviyesinde işlem görüyor.

LEVANT VE SİVRİ KALİTE FINDIK FİYATLARI NE KADAR?

Levant kalite fındık Giresun’da 198 lira, Ordu merkezde 192,64 lira, Trabzon’da 177,14 lira, Samsun’da 165 liradan işlem görürken, Sivri kalite fındık ise Giresun’da 192 lira, Ordu merkezde 193,89 lira, Trabzon’da 174,64 lira ve Samsun’da 158 liradan alıcı buluyor.

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