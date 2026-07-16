Aile Bakanı Göktaş duyurdu: Zamlı sosyal yardımlar bugün hesaplara yattı

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesi kapsamında ihtiyaç sahiplerine maddi yardım yapmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, çocukların sosyal bakımdan desteklenmesi ve eğitim maliyetlerinin karşılanması amacıyla temmuz ayına ilişkin toplam 2 milyar 117 milyon liralık SED ödemelerinin hak sahiplerinin hesaplarına aktarıldığını duyurdu.

BAKAN GÖKTAŞ’TAN MÜJDE

Yazılı açıklama yapan Bakan Göktaş, çocuklara ilişkin hizmetlere özel önem verdiklerini, onların sosyal bakımdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için SED ödemelerinin yapıldığını duyurdu.

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Bu çerçevede çocukları ailelerin yanında ve sosyal çevresi içerisinde desteklendiklerinin altını çizen Bakan Göktaş, çocukların milli değerlere sahip, özgüvenli, eğitimli ve sağlıklı birer birey olarak yetişmeleri amacıyla çalışmaya devam ettiklerini duyurdu.

TOPLAM 2 MİLYAR 117 MİLYON TL ÖDENDİ

Bakan Göktaş konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Çocukların aile ortamında büyümelerinin toplumsal değerlerin muhafaza edilmesinde vazgeçilmez bir rolü olduğunu düşünüyoruz. Bu doğrultuda çocukların toplumsal bakımdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için temmuz ayına ilişkin toplam 2 milyar 117 milyon liralık SED ödemelerini hak sahiplerine aktardık. Memur maaş katsayısındaki yeni düzenlemenin ardından SED ödemelerini temmuz ayında hak sahiplerine zamlı olarak yatırıyoruz.”

ZAMLI SED ÖDEMELERİ NE KADAR OLDU?

Öte yandan, temmuz ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenlemeyle beraber SED ödemeleri de 9 bin 723 liradan 11 bin 38 liraya çıkarıldı.

KORUYUCU AİLELERE ÇOCUK BAŞINA YAPILAN ÖDEME NE KADAR OLDU?

Ayrıca, koruyucu ailelere çocuk başına yapılan para yardımı, para yardımının aylık ortalaması ise 15 bin 532 liradan 17 bin 632 liraya yükseltildi.

Böylece zamlı SED ödemeleri hak sahiplerinin hesaplarına yatırılmış oldu.

SED BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

Bakanlığın şartları sağlayan ihtiyaç sahiplerine yaptığı SED yardımı için başvurular e-Devlet’ten yapılıyor.

SED BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

SED BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

SED başvurusu yapmak isteyenler ise başvuru şartlarını araştırıyor. Buna göre başvuru şartları şu şekilde:

Türk vatandaşı olmak,

Çocukların temel ihtiyaçlarının karşılanamaması ve ekonomik yoksulluk içinde olmak,

Hane içinde kişi başı düşen gelirin net asgari ücretin 3’te 1’inden az olması,

Çocukların örgün eğitimini sürdürmesi ve hakkında bakım tedbiri kararının olmaması.