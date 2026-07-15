Dev bankadan yeni asgari ücret tahmini

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HABERİN ÖZETİ ÖZETİ DİNLE AI Seslendiriyor... JPMorgan , 2026'nın ikinci yarısında Türkiye'nin makroekonomik görünümünde en zor sürecin geride kalabileceğini belirtti ve enflasyon, büyüme ve cari denge üzerindeki baskılara dikkat çekti.

, 2026'nın ikinci yarısında Türkiye'nin makroekonomik görünümünde en zor sürecin geride kalabileceğini belirtti ve enflasyon, büyüme ve cari denge üzerindeki baskılara dikkat çekti. Banka, Türkiye'nin 2026 yılı büyüme tahminini %3, yıl sonu enflasyon tahminini %29, politika faizi tahminini ise %35 olarak güncelledi; ayrıca bütçe açığı ve cari açık tahminlerini de artırdı.

Asgari ücretteki artışın enflasyona etkisinin 3 puan olabileceğini öngören banka, asgari ücret ile açlık sınırı arasındaki farkın %35'e çıkabileceğini ve yıl sonu zammının önemli bir gösterge olacağını ifade etti.

ABD’li dev banka JPMorgan, Fatih Akçelik imzasıyla, “2026’nın İkinci Yarısında Türkiye’nin Makroekonomik Görünümü: Sakin Kal ve Devam Et” adlı raporunu yayımladı.

ZORLU SÜREÇ GERİDE Mİ KALDI?

JPMorgan, Batı Asya bölgesindeki jeopolitik gerilimlerin ve enerji maliyetlerinin enflasyon, büyüme ve cari denge üzerinde baskı yarattığına vurgu yaparken, 2026’nın ikinci yarısıyla beraber en zor sürecin de geride kalabileceğine vurgu yaptı.

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TÜRKİYE’NİN BÜYÜME VE FAİZ TAHMİNİ KAÇ OLDU?

Orta Doğu’daki jeopolitik gerilim öncesi Türkiye’nin büyüme tahminini yüzde 4,4 olarak tahmin eden banka, 2026 yılı büyüme öngörüsünü yüzde 3’e düşürürken, yıl sonu enflasyon öngörüsünü yüzde 24’ten 29’a, politika faizi öngörüsünü ise yüzde 30’dan 35’e çıkardı.

JPMorgan, ayrıca bütçe açığının milli gelire oranı tahminini yüzde 3,5’ten yüzde 4’e yükseltirken, cari açığın milli gelire oranı öngörüsünü de yüzde 1,8’den yüzde 2,8’e yükseltti.

ENFLASYONU NE BELİRLEYECEK?

Asgari ücretteki yüzde 10 oranındaki artışın enflasyona etkisinin 3 puan olabileceğini öngören banka, raporda bu yılın ikinci yarısında enflasyon görünümünü ağırlıklı olarak döviz kuru, asgari ücret düzenlemelerinin yanı sıra, gıda ve enerji fiyatlarının belirleyeceğini belirtti.

ASGARİ ÜCRET VE AÇLIK SINIRI ARASINDAKİ FARK NE OLACAK?

Türkiye’deki asgari ücret ile açlık sınırı arasındaki farkın bu yılın sonunda yüzde 35’e çıkabileceğini tahmin eden banka, söz konusu raporunda yıl sonu asgari ücrete gelecek zammın büyüklüğünün seçim takvimi ve seçim öncesi ekonomi politikaları bakımından önemli bir gösterge olacağını aktardı.

ASGARİ ÜCRETE YÜZDE KAÇ ZAM GELECEK?

Bu kapsamda banka, asgari ücrete yıl sonunda yüzde 30 veya daha fazla bir zam yapılmasının, 2027’ye yönelik emekli maaşları ve genel temel gelir ödemeleriyle beraber yakından takip edilmesi gereken gelişmeler arasında olduğunu aktardı.