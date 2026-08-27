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Buğday fiyatlarında savaş etkisi: Chicago vadeli işlemleri son 3 yılın zirvesinde

Rusya-Ukrayna savaşı ve limanlara yönelik saldırı kaygıları, buğday fiyatlarının artmasına sebep olurken, Chicago vadeli işlemleri bu ay yüzde 19 oranında artarak 2023 yılı Temmuz ayından beri en yüksek seviyeye tırmandı.

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Eklenme 27.08.2026 - 09:52

Rusya-Ukrayna savaşındaki gerilim ve uluslararası tedarik zincirini tekrar sekteye uğratabileceği kaygıları buğday fiyatlarının yeniden artmasına neden olurken, Chicago buğday vadeli işlem fiyatları 2023 yılı Temmuz ayından beri en yüksek seviyesini gördü.

BUGÜN YÜZDE 2,6 ARTTI

Fiyatlar, bu ay genelinde yüzde 19 oranında artarken, önceki seansta yaşadığı yüzde 6,24 oranındaki yükselişten sonra bugün de yüzde 2,6 arttı.

RUSYA SALDIRILARI YOĞUNLAŞTIRACAK

Rusya’ya yakın kaynaklar, Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelerin kilitlenmesi nedeniyle Rusya’nın Ukrayna’nın altyapısı da dahil olmak üzere saldırılarını yoğunlaştırmaya hazırlandığı öne sürdü.

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SEVKİYATLAR BÜYÜK ORANDA DÜŞTÜ

İki ülke arasındaki savaş boyunca limanlarla tahıl terminallerinin aldığı zarar, uluslararası ihracatın yarısına yakınını karşılayan Karadeniz’den gerçekleştirilen sevkiyatları büyük oranda düşürdü.

TARIM İHRACATI BEKLENENDEN FAZLA DÜŞEBİLİR

Ukrayna Tarım Bakanlığı, bu sezona yönelik tarımsal ihracatın düşünülenden çok daha fazla gerileyeceğini tahmin ederken, Rusya ise ağustos ayı buğday sevkiyatlarının 2025’in aynı dönemine göre yüzde 7’den fazla düşmesini düşeceğini öngörüyor.

FİYATLAR ARTMAYA DEVAM EDEBİLİR

Cnbce.com’un haberine göre, Advantage Grain genel müdürü Chris Nikolau piyasadaki son durumu değerlendirdi. Nikolau, Karadeniz’de güvenlik tehdidi olmadan deniz ulaşımı tesis edilmediği müddetçe sürece fiyatlardaki artışın devam edeceğinin altını çizerek, bölgenin düşük maliyetli ana tedarikçi konumunda olduğunu belirtti.

Fakat Nikolau mevcut arzın büyük kısmına ulaşılamaması yüzünden alıcıların zor durumda olduğunu vurguladı.

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