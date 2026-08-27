Şampiyonlar Ligi kura çekimi tarihi 2026: Fenerbahçe ve Galatasaray’ın muhtemel rakipleri açıklandı

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Fenerbahçe dün deplasmanda Lyon’u devirmesinin ardından UEFA Şampiyonlar Ligi’ne katılmaya hak kazandı ve yıllar sonra Türkiye hem Galatasaray hem de Fenerbahçe ile temsil edilme imkanı buldu.

HEM EVİNDE HEM DEPLASMANDA OYNAYACAK

İki takımımız Şampiyonlar Ligi’nde 4 torbadan 2’şer takımla kozlarını paylaşacak ve her torbadan bir takımla evinde bir takımla da deplasmanda mücadele edecek.

TOPLAM 8 MAÇ YAPACAK

Bu kapsamda Fenerbahçe ve Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasında toplam 8 mücadelede sahaya çıkacak.

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ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2026-2027 sezonu lig aşaması eşleşmeleri bu akşam netleşecek. Dev organizasyonun lig aşaması kuralları Monaco’da saat 19.00’da çekilecek. Kura çekimi UEFA TV ve TRT1’den naklen yayınlanacak.

HER TAKIM İÇİN 8 RAKİP

Devler Ligi’ne katılan 36 takım katsayı sıralamalarına göre 4 torbada yer alacak ve her takım için 8 rakip belirlenecek. Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki Galatasaray ve Fenerbahçe’nin rakipleri de böylece netleşecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE TEMSİLCİLERİMİZİN MUHTEMEL RAKİPLERİ

1.TORBA

PSG, Bayern Münih, Real Madrid, Liverpool, Inter, Manchester City, Arsenal, Barcelona, Atletico Madrid

2.TORBA

Aston Villa, Manchester United, Borussia Dortmund, Roma, Sporting, Porto, Club Brugge, PSV, Real Betis

3.TORBA

Feyenoord, Lille, Napoli, RB Leipzig, Villarreal, Shakhtar Donetsk, Galatasaray, Fenerbahçe, Bodo Glimt

4.TORBA

Viking, Slavia Prag, Slovan Bratislava/Celje, Stuttgart, AEK, LASK Linz, Como, Lens, Sabah

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ

Öte yandan, Şampiyonlar Ligi’nde karşılaşma tarihleri ise belli oldu. Buna göre maç takvimi şu şekilde:

1. Hafta: 8/10 Eylül

2. Hafta: 13/14 Ekim

3. Hafta: 20/21 Ekim

4. Hafta: 3/4 Kasım

5. Hafta: 24/25 Kasım

6. Hafta: 8/9 Aralık

7. Hafta: 19/20 Ocak 2027

8. Hafta: 27 Ocak 2027

ŞAMPİYONLAR LİGİ İLK HAFTA MAÇLARI NE ZAMAN?

Şampiyonlar Ligi’nde ilk hafta maçları ise 8-10 Eylül tarihlerinde oynanacak.