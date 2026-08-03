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Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi play-off turundaki muhtemel rakibi belli oldu

Fenerbahçe, Sturm Graz'ı elemesi durumunda Şampiyonlar Ligi play-off turunda Sparta Prag-Lyon eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

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Eklenme 03.08.2026 - 13:17
Güncellenme 03.08.2026 - 13:42

Fenerbahçe’nin UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki muhtemel rakibi belli olurken, sarı-lacivertlilerin Sturm Graz’ı elemesi durumunda Sparta Prag-Lyon eşleşmesinin galibiyle oynayacağı öğrenildi.

FENERBAHÇE’NİN ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY-OFF TURU KARŞILAŞMASI NE ZAMAN?

Sarı-lacivertli takım, Sturm Graz’ı elemesi halinde play-off turunda ilk karşılaşmasını 18-19 Ağustos’ta İstanbul’da, rövanşı ise 25-26 Ağustos’ta deplasmanda oynayacak.

FENERBAHÇE-STURM GRAZ MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe-Sturm Graz karşılaşması, 5 Ağustos Çarşamba günü saat 21.00’da Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak. Rövanş karşılaşması ise 11 Ağustos’ta Avusturya’da gerçekleştirilecek.

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18 YILLIK HASRET SONA ERECEK Mİ?

Sarı lacivertli takım, play-off turundaki rakibini mağlup etmesi durumunda Şampiyonlar Ligi’ndeki 18 yıllık hasretine son verecek ve böylece UEFA Şampiyonlar Ligi’ne katılma hakkını elde edecek.

FENERBAHÇE PLAY-OFF TURUNDA KAYBEDERSE NE OLACAK?

Sarı lacivertli takım, play-off turunda mağlup olması durumunda ise Avrupa Ligi lig aşamasında boy gösterecek.

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