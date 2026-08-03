Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi play-off turundaki muhtemel rakibi belli oldu

Fenerbahçe’nin UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki muhtemel rakibi belli olurken, sarı-lacivertlilerin Sturm Graz’ı elemesi durumunda Sparta Prag-Lyon eşleşmesinin galibiyle oynayacağı öğrenildi.
FENERBAHÇE’NİN ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY-OFF TURU KARŞILAŞMASI NE ZAMAN?
Sarı-lacivertli takım, Sturm Graz’ı elemesi halinde play-off turunda ilk karşılaşmasını 18-19 Ağustos’ta İstanbul’da, rövanşı ise 25-26 Ağustos’ta deplasmanda oynayacak.
FENERBAHÇE-STURM GRAZ MAÇI NE ZAMAN?
Fenerbahçe-Sturm Graz karşılaşması, 5 Ağustos Çarşamba günü saat 21.00’da Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak. Rövanş karşılaşması ise 11 Ağustos’ta Avusturya’da gerçekleştirilecek.
18 YILLIK HASRET SONA ERECEK Mİ?
Sarı lacivertli takım, play-off turundaki rakibini mağlup etmesi durumunda Şampiyonlar Ligi’ndeki 18 yıllık hasretine son verecek ve böylece UEFA Şampiyonlar Ligi’ne katılma hakkını elde edecek.
FENERBAHÇE PLAY-OFF TURUNDA KAYBEDERSE NE OLACAK?
Sarı lacivertli takım, play-off turunda mağlup olması durumunda ise Avrupa Ligi lig aşamasında boy gösterecek.