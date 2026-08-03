Beşiktaş ve Trabzonspor’un UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri açıklandı

Beşiktaş ve Trabzonspor’un play-off turundaki muhtemel rakipleri açıklandı.
BEŞİKTAŞ’IN MUHTEMEL RAKİBİ HANGİ TAKIM OLDU?
Buna göre Beşiktaş, rakibini mağlup etmesi durumunda UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Dinamo Zagreb-Kauno Zalgiris karşılaşmasının kaybedeniyle mücadele edecek.
Beşiktaş, Danimarka temsilcisi Midtjylland’ı 1-0 ve 2-0’lık skorlarla mağlup etmesinin ardından UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu’nda Çekya temsilcisi Hradec Kralove ile mücadele edecek.
Çekya takımını yenmesi durumunda siyah-beyazlı takım, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Dinamo Zagreb-Kauno Zalgiris karşılaşmasının galibiyle karşılaşacak.
DİNAMO ZAGREB, FENERBAHÇEYİ 3-1 YENMİŞTİ
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe ile UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında karşı karşıya gelen Dinamo Zagreb, Hırvatistan’da oynanan mücadeleyi 3-1 kazanmıştı.
GALATASARAY, ZALGİRİS’İ ELEYEREK TUR ATLAMIŞTI
Zalgiris ise 2023-2024 sezonunda Galatasaray ile UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda mücadele etmiş ve Litvanya’daki bu karşılaşma 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı. Sarı kırmızılı takım, evinde oynadığı mücadeleyi 1-0 kazanmasının ardından turu geçen taraf olmuştu.
TRABZONSPOR’UN MUHTEMEL RAKİBİ HANGİ TAKIM OLDU?
Öte yandan, Trabzonspor ise UEFA Avrupa Ligi’ne play-off turundan itibaren katılacak. Bu kapsamda Karadeniz temsilcisi, Ferencvaros-Gornik Zabrze karşılaşmasının galibiyle karşı karşıya gelecek.
FENERBAHÇE, GORNİK ZABRZE’Yİ ELEMİŞTİ
Gornik Zabrze ile UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu’nda karşılaşan Fenerbahçe, turu atlayan taraf olmuştu.
FENERBAHÇE-FERENCVAROS KARŞILAŞMASI BERABER BİTMİŞTİ
Ayrıca UEFA Avrupa Ligi’nin lig aşamasında sarı-lacivertli takım ile Ferencvaros karşı karşıya gelmiş ve Fenerbahçe’nin evinde oynanan bu mücadele 1-1’lik eşitlikle sonuçlanmıştı.