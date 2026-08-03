Beşiktaş ve Trabzonspor’un UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri açıklandı

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HABERİN ÖZETİ ÖZETİ DİNLE AI Seslendiriyor... Beşiktaş , UEFA Avrupa Ligi play-off turunda rakibini mağlup etmesi durumunda Dinamo Zagreb ile Kauno Zalgiris karşılaşmasının kaybedeniyle mücadele edecek.

, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda rakibini mağlup etmesi durumunda ile karşılaşmasının kaybedeniyle mücadele edecek. Trabzonspor , UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turundan itibaren katılacak ve Ferencvaros ile Gornik Zabrze karşılaşmasının galibiyle karşılaşacak.

, UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turundan itibaren katılacak ve ile karşılaşmasının galibiyle karşılaşacak. Her iki takımın da play-off turundaki muhtemel rakipleri, ilgili karşılaşmaların sonuçlarına bağlı olarak belirlenecek.

Beşiktaş ve Trabzonspor’un play-off turundaki muhtemel rakipleri açıklandı.

BEŞİKTAŞ’IN MUHTEMEL RAKİBİ HANGİ TAKIM OLDU?

Buna göre Beşiktaş, rakibini mağlup etmesi durumunda UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Dinamo Zagreb-Kauno Zalgiris karşılaşmasının kaybedeniyle mücadele edecek.

Beşiktaş, Danimarka temsilcisi Midtjylland’ı 1-0 ve 2-0’lık skorlarla mağlup etmesinin ardından UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu’nda Çekya temsilcisi Hradec Kralove ile mücadele edecek.

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Çekya takımını yenmesi durumunda siyah-beyazlı takım, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Dinamo Zagreb-Kauno Zalgiris karşılaşmasının galibiyle karşılaşacak.

DİNAMO ZAGREB, FENERBAHÇEYİ 3-1 YENMİŞTİ

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe ile UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında karşı karşıya gelen Dinamo Zagreb, Hırvatistan’da oynanan mücadeleyi 3-1 kazanmıştı.

GALATASARAY, ZALGİRİS’İ ELEYEREK TUR ATLAMIŞTI

Zalgiris ise 2023-2024 sezonunda Galatasaray ile UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda mücadele etmiş ve Litvanya’daki bu karşılaşma 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı. Sarı kırmızılı takım, evinde oynadığı mücadeleyi 1-0 kazanmasının ardından turu geçen taraf olmuştu.

TRABZONSPOR’UN MUHTEMEL RAKİBİ HANGİ TAKIM OLDU?

Öte yandan, Trabzonspor ise UEFA Avrupa Ligi’ne play-off turundan itibaren katılacak. Bu kapsamda Karadeniz temsilcisi, Ferencvaros-Gornik Zabrze karşılaşmasının galibiyle karşı karşıya gelecek.

FENERBAHÇE, GORNİK ZABRZE’Yİ ELEMİŞTİ

Gornik Zabrze ile UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu’nda karşılaşan Fenerbahçe, turu atlayan taraf olmuştu.

FENERBAHÇE-FERENCVAROS KARŞILAŞMASI BERABER BİTMİŞTİ

Ayrıca UEFA Avrupa Ligi’nin lig aşamasında sarı-lacivertli takım ile Ferencvaros karşı karşıya gelmiş ve Fenerbahçe’nin evinde oynanan bu mücadele 1-1’lik eşitlikle sonuçlanmıştı.