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Tarım Bakanlığından yeni tarımsal destek ödemesi: Bugün hesaplara yattı

Tarım ve Orman Bakanlığı, ülke genelindeki çiftçilere çeşitli alanlarda tarımsal destek ödemesi yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda pancar üreticilerine de temmuz ayı ikinci avans ödemeleri kapsamında 991 milyon lira tutarında ödeme yapıldı.

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Eklenme 03.08.2026 - 14:51
Güncellenme 03.08.2026 - 14:53

Tarım ve Orman Bakanlığı, çeşitli tarımsal destek ödemeleri adı altında ülke genelindeki üreticilere para yardımlarına devam ediyor.

PANCAR ÜRETİCİLERİNE 991 MİLYON TL ÖDEME

Bu kapsamda açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, pancar üreticilerine yapılacak 991 milyon lira tutarında ödemenin hesaplara aktarıldığını açıkladı.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, pancar üreticilerine yapılan ikinci avans ödemelerine yönelik bilgi paylaştı.

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İKİNCİ AVANS ÖDEMESİ HESAPLARA YATTI

Temmuz ayı kapsamında pancar üreticilerinin hesaplarına toplam 991 milyon lira tutarında ikinci avans ödemesinin aktarıldığını ifade eden Yumaklı, çiftçilerin emeklerine destek vermeye ve tarımsal üretime katkı sağlamaya devam ettiklerini vurguladı.

DESTEKLER DEVAM EDECEK

Yumaklı, söz konusu paylaşımında çiftçilere ilişkin tarımsal destek ödemelerinin süreceğinin altını çizerek, pancar üreticilerine yapılan ödemelerin hayırlı ve bereketli olması temennisinde bulundu.

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