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İki yıl sonra gerçekleşecek tam Güneş tutulması için oteller şimdiden doldu

Yeni Zelanda’nın Dunedin kentinde 22 Temmuz 2028 tarihinde gerçekleşmesi beklenen tam Güneş tutulmasını canlı olarak izlemek isteyen kişiler, bölgeye yakın yerlerdeki otellere iki yıl önceden rezervasyon yaptırdı.

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Eklenme 23.07.2026 - 16:02
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Gökyüzünde görülecek en nadir doğa olaylarından birisi 2028’de yaşanacak. Yeni Zelanda’nın güney kenti Dunedin’den görülebilecek olan tam Güneş tutulması, bölgedeki turizmi şimdiden hareketlendirdi. Radio New Zealand’ın (RNZ) paylaştığı habere göre, 22 Temmuz 2028’de yaşanması beklenen gök olayı için konaklama tesislerine şimdiden yoğun talep söz konusu iken bazı otellerin rezervasyon kabul etmeyi durdurduğu bildirildi.

850 yıl sonra ilk kez gerçekleşecek

Bilim insanları, 2028’de yaşanacak tam Güneş tutulmasının, yaklaşık 850 yıl sonra ilk kez gerçekleşeceğine dikkat çekiyor. Tutulmanın etkisi, Queenstown ile Dunedin arasındaki 100 kilometre genişliğindeki güzergahtan takip edilebilecek.

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Ay’ın Güneş’in önüne geçmesiyle beraber tutulma başlayacak ve gündüz vaktinde gökyüzü 2 dakika 51 boyunca tamamen kararacak.

Daha iki yıl varken oteller doldu

Tutulmanın gerçekleşmesine henüz iki yıl olmasına karşın Dunedin’deki oteller, yoğun rezervasyon aldıklarını bildiriyor. Kentteki otellerden Dunedin Leisure Lodge, ücretsiz tutulma gözlüğünün de temin edildiği özel konaklama paketlerinin tamamen tükendiğini bildirdi.

On binlerce ziyaretçi gelecek

Dunedin Belediye Başkan Yardımcısı Cherry Lucas, tam Güneş tutulmasının kent turizmine olağanüstü bir katkı sağlayacağını belirterek yaklaşık 30 bin ziyaretçinin şehre gelmesini beklediklerini söyledi.

Tuhura Otago Müzesi Müdürü ve astronom Dr. Ian Griffin ise Dunedin’in, tutulmanın tam olarak izlenebileceği son büyük kara alanlarından biri olduğunu vurgulayarak, tutulma vakti geldiğinde bölgenin dünyanın en önemli gözlem noktalarından birisi olacağını ifade etti.

Tam Güneş tutulması nasıl olur?

Nadir bir doğa olayı olan Tam Güneş tutulması, Ay’ın Dünya ile Güneş arasına girmesi ve Güneş’in görünen yüzünü tamamen kapatması sonucu meydana geliyor. Bu sırada gündüz vakti kısa süreliğine geceyi andıran karanlık bir ortam oluşuyor ve yaşanan olay, astronomi hayranları için adeta bir görsel şölene dönüşüyor.

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