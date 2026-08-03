2026-2027 Süper Lig sezonuna verilen isim açıklandı

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HABERİN ÖZETİ ÖZETİ DİNLE AI Seslendiriyor... Türkiye Futbol Federasyonu ( TFF ), 2026-2027 Trendyol Süper Lig sezonunun adını Adnan Süvari olarak belirlediğini duyurdu.

), 2026-2027 Trendyol Süper Lig sezonunun adını olarak belirlediğini duyurdu. TFF, bu isimlendirme uygulamasının, Türk futboluna önemli katkılar sağlayan teknik adamlar ve eski milli takım futbolcularının anısını yaşatmayı amaçladığını belirtti.

Adnan Süvari, Türk futbolunun önemli teknik direktörlerinden biri olup, Göztepe ile uluslararası başarılar elde etmiş ve 1991 yılında vefat etmiştir.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2026-2027 Trendyol Süper Lig sezonuna Adnan Süvari isminin verildiğini açıkladı.

TFF konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, “Süper Lig sezonlarının Türk futboluna unutulmaz katkılar veren teknik adamlar ile eski milli takım futbolcularının anısını yaşatmak için isimlendirilmesi uygulaması doğrultusunda 2026-2027 sezonunun ‘2026-2027 Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu’ adıyla oynatılmasına karar verilmiştir” ifadelerine yer verdi.

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ADNAN SÜVARİ KİMDİR?

1926’da Aydın’da dünyaya gelen Adnan Süvari, Türk futbolunun unutulmaz teknik direktörleri arasında yer alıyor. Futbolculuk kariyerinde 10 yıl Göztepe’de oynayan Süvari, İzmir Karması’nda görev aldı.

İzmir Yüksek Ekonomi Ticaret Okulu’nda eğitim alırken basketbol oynayan ünlü isim, mezun olmasının ardından tekstil mühendisliği eğitimi gördü. Ardından İngiltere’nin başkenti Londra’da antrenörlük kursuna katılan Süvari, teknik direktörlük kariyerine adım attı.

Süvari, Türkiye’ye dönmesinin ardından ilk teknik direktörlük tecrübesini Karşıyaka’da yaşadı. Daha sonra ise Göztepe’de yardımcı antrenör olarak çalıştı. Süvari, 1960-61 sezonunda takımın teknik direktörlüğüne getirildi.

Adnan Süvari yönetimindeki Göztepe, Türk futbol tarihine geçen başarılara imza atarken, İzmir ekibi 1968-1969 sezonunda UEFA Fuar Şehirleri Kupası’nda yarı finale, 1960-1970 sezonunda ise UEFA Kupa Galipleri Kupası’nda çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi.

Bir Türk takımını Avrupa kupalarında yarı finale taşıyan ilk teknik direktör unvanını elde eden Süvari, Türk futboluna yaptığı katkılarla adını unutulmazlar arasına yazdırdı.

Süvari, 6 Haziran 1991 tarihinde Antalya’da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.