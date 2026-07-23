TÜİK en kolay iş bulan üniversite bölümlerini açıkladı

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TÜİK’in üniversite mezunlarının iş gücü piyasasındaki son durumunu ortaya koyan 2025 Yükseköğretim İstihdam Göstergeleri raporu yayımlandı. Rapora göre, lisans mezunlarının kayıtlı istihdam oranı yüzde 73,9 olarak hesaplanırken sağlık ve eğitim odaklı bölümler en çok istihdam yaratan bölümler olarak öne çıktı.

Tıp bölümü ilk sırada

TÜİK’e göre, en yüksek kayıtlı istihdam oranına sahip lisans programı, yüzde 95,5 ile tıp oldu.

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Tıp fakültelerinin ardından yüzde 90,8 ile özel eğitim öğretmenliği takip ederken üçüncü sırada yüzde 89,9 oranla havacılık elektrik ve elektroniği bölümü, matematik mühendisliği ve hemşirelik ise yüzde 89,8’lik oranla dördüncü ve beşinci sırada yer aldı.

Aylık kazancı en yüksek meslekler hangileri?

TÜİK’in raporuna göre, aylık kazancı en yüksek bölümler şunlar:

Pilotaj

Matematik Mühendisliği

Uzay Mühendisliği

Uçak Mühendisliği

Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği

Verilerrde genel istihdam oranı, önceki yıla göre gerilese de sağlık ve eğitim alanındaki bölümlerin mezunları, iş gücü piyasasında güçlü konumlarda yer almaya devam ediyor.