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iPhone 18 için kasko şartı iddiası: Bakanlık açıklama yaptı

iPhone 18'in yüksek fiyatı gündemdeki yerini korurken, teknoloji marketlerinin bu modeli almak isteyenlere kasko yaptırma şartı sunduğu iddia edildi. Konuya yönelik şikayetler artmaya devam etmesinin ardından Ticaret Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

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Eklenme 20.09.2026 - 09:39

Geçtiğimiz günlerde Apple, iPhone 18’i piyasaya sunarken, yeni modelin yüksek fiyatı Türkiye’de gündem oldu. Türkiye, iPhone 18’in en yüksek fiyata satıldığı ülkelerden biri olurken, bazı teknoloji marketlerinin ise bu modeli satarken, kasko yaptırma şartı sunduğu iddia edildi.

BAKANLIK DENETİM YAPACAK

Söz konusu şikayetler sosyal medya platformlarında paylaşılmasının ardından Ticaret Bakanlığı konuya yönelik açıklama yaptı. Bakanlık, kasko uygulamasının mevzuata aykırı olabileceğine vurgu yaparak ilgili teknoloji marketi hakkında denetim gerçekleştirileceğini belirtti.

YAN ÜRÜN SATIN ALMA ZORUNLULUĞU

Söz konusu şikayetler bazı sosyal medya kullanıcılarının sosyal medya platformlarında, “iPhone 18 telefon satışında kasko şartı sunuluyor” paylaşımlarının artmasının ardından gelirken, ilgili paylaşımlarda yeni telefon satın almak isteyenlere yan ürün alma zorunluluğu getirildiğini ve bunun yasal olmadığı belirtildi.

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TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN VURGUSU

Ticaret Bakanlığı Basın Müşaviri Bekir Kaplan, şikayetlerin artması nedeniyle sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’daki, “Bir mal veya hizmetin satışı başka bir mal veya hizmetin satın alınması şartına bağlanamaz” hükmüne vurgu yaptı.

İDARİ YAPTIRIM UYGULANABİLECEK

Kaplan, konuya yönelik yaptığı açıklamada, ilgili iş yerine yönelik Ticaret Bakanlığı’nca denetim gerçekleştirileceğini ifade ederek, mevzuata aykırılık belirlenmesi halinde idari yaptırım uygulanacağını vurguladı.

Bakanlık haksız ticari uygulamalarla mücadelede kararlı olduğunun altını çizdi.

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