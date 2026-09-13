Yerli kimlik ve pasaport çipleri geliyor! Türkiye’de üretilecek!

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Türkiye, çip üretiminde dışa bağımlılığı düşürmek ve önemli teknolojilerde yerli kapasiteyi iyileştirmek için yeni üretim tesisleri kuracak. 2027-2029 Orta Vadeli Programı’nda (OVP) yarı iletkenler başta olmak üzere önemli sektörlerde yerli Ar-Ge, üretim ve yenilik kapasitesinin iyileştirilmesi amaçlanıyor.

ÇİPLER TÜRKİYE’DE ÜRETİLECEK

Ahaber’in haberine göre, kurulması beklenen tesislerde kimlik ve pasaportlarda kullanılan çiplerin yanında birçok endüstriyel uygulamalarda kullanılan çiplerin ülkede üretilmesi hedefleniyor. Bu doğrultuda üretim kapasitesinin iyileştirilmesinin yanında; çip tasarımı, Ar-Ge ve ticari konularda da yetkinliklerin iyileştirilmesi bekleniyor.

YERLİ ÜRETİME DESTEK VERİLECEK

Eylem planlarının yıl sonuna kadar hazırlanması beklenirken; imalat sanayisi, enerji, tarım, sağlık ve ulaştırma gibi alanlarda önemli teknolojilere ilişkin yerli üretime destek verileceği belirtildi.

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“ULUSAL ÇİP KONSORSİYUMU” KURULACAK

Türkiye’nin mevcut çip üretim teknolojisinin 250 nanometreden OVP döneminde 110 nanometre seviyesine çıkarılması amaçlanıyor. Bunun yanı sıra, kamu desteğiyle çok ortaklı bir “Ulusal Çip Konsorsiyumu”nun kurulması beklenirken, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırımı Programı çerçevesinde gerçekleştirilen HIT-Çip çağrısından da faydalanılacak.

5 MİLYAR DOLARLIK BÜTÇE

5 milyar dolar tutarındaki destek bütçesiyle 65 nanometre veya daha ileri teknolojide yıllık minimum 1 milyon pul üretim kapasitesine erişileceği düşünülüyor.

Milli işlemci projeleri ÇAKIL ve ALP-EREN ile güvenli işlemci çekirdeklerinin iyileştirilmesi, otomotiv ve beyaz eşya gibi alanlarda yerli çip kullanımının geliştirilmesi bekleniyor.

Türkiye, aynı zamanda nitelikli insan kaynağı, standart altyapısı ile üniversite-sanayi iş birliklerinin de iyileştirecek.