HaberX
AnasayfaTeknolojiYerli kimlik ve pasaport çipleri geliyor! Türkiye’de üretilecek!

Yerli kimlik ve pasaport çipleri geliyor! Türkiye’de üretilecek!

Türkiye, başta kimlik ve pasaport çipleri olmak üzere önemli yarı iletkenleri yurt içinde üretmek amacıyla 5 milyar dolar tutarındaki destekle yeni tesisler kurmaya ve çip üretim kapasitesini iyileştirmeye hazırlanıyor.

Oluşturan
Eklenme 13.09.2026 - 14:34

Türkiye, çip üretiminde dışa bağımlılığı düşürmek ve önemli teknolojilerde yerli kapasiteyi iyileştirmek için yeni üretim tesisleri kuracak. 2027-2029 Orta Vadeli Programı’nda (OVP) yarı iletkenler başta olmak üzere önemli sektörlerde yerli Ar-Ge, üretim ve yenilik kapasitesinin iyileştirilmesi amaçlanıyor.

ÇİPLER TÜRKİYE’DE ÜRETİLECEK

Ahaber’in haberine göre, kurulması beklenen tesislerde kimlik ve pasaportlarda kullanılan çiplerin yanında birçok endüstriyel uygulamalarda kullanılan çiplerin ülkede üretilmesi hedefleniyor. Bu doğrultuda üretim kapasitesinin iyileştirilmesinin yanında; çip tasarımı, Ar-Ge ve ticari konularda da yetkinliklerin iyileştirilmesi bekleniyor.

YERLİ ÜRETİME DESTEK VERİLECEK

Eylem planlarının yıl sonuna kadar hazırlanması beklenirken; imalat sanayisi, enerji, tarım, sağlık ve ulaştırma gibi alanlarda önemli teknolojilere ilişkin yerli üretime destek verileceği belirtildi.

Haber Devam Ediyor
PDF Yapma: Belgelerinizi Güvenilir Bir Biçime Kavuşturmak
Teknoloji
PDF Yapma: Belgelerinizi Güvenilir Bir Biçime Kavuşturmak
Farklı dosyalarınızı PDF biçimine dönüştürerek, onları paylaşıma ve saklamaya uygun güvenilir belgelere nasıl kavuşturacağınızı...
Apple Yeni Mac’lerini Tanıttı: M3, M3 Pro ve M3 Max
Teknoloji
Apple Yeni Mac’lerini Tanıttı: M3, M3 Pro ve M3 Max
Geçtiğimiz ay içerisinde yeni model akıllı telefon iPhone 15 ile beraber akıllı saat serisi...

“ULUSAL ÇİP KONSORSİYUMU” KURULACAK

Türkiye’nin mevcut çip üretim teknolojisinin 250 nanometreden OVP döneminde 110 nanometre seviyesine çıkarılması amaçlanıyor. Bunun yanı sıra, kamu desteğiyle çok ortaklı bir “Ulusal Çip Konsorsiyumu”nun kurulması beklenirken, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırımı Programı çerçevesinde gerçekleştirilen HIT-Çip çağrısından da faydalanılacak.

5 MİLYAR DOLARLIK BÜTÇE

5 milyar dolar tutarındaki destek bütçesiyle 65 nanometre veya daha ileri teknolojide yıllık minimum 1 milyon pul üretim kapasitesine erişileceği düşünülüyor.

Milli işlemci projeleri ÇAKIL ve ALP-EREN ile güvenli işlemci çekirdeklerinin iyileştirilmesi, otomotiv ve beyaz eşya gibi alanlarda yerli çip kullanımının geliştirilmesi bekleniyor.

Türkiye, aynı zamanda nitelikli insan kaynağı, standart altyapısı ile üniversite-sanayi iş birliklerinin de iyileştirecek.

İlginizi Çekebilir

Teknoloji

PDF Yapma: Belgelerinizi Güvenilir Bir Biçime Kavuşturmak

1 hafta önce
Teknoloji

Memurlara zorunlu temel yapay zekâ eğitimi

2 hafta önce
Teknoloji

Google 2026’nın en çok kullanılan emojisini duyurdu

3 hafta önce
Eğitim

Google’ın yapay zekâsı Gemini üniversite öğrencilerine bir yıl ücretsiz

3 hafta önce
Gündem

Sosyal medya platformlarına yeni yaptırım gündemde: Instagram, YouTube ve Facebook

4 hafta önce
Teknoloji

Samsung Galaxy S27 serisi yatay kamera dizilimi ile gelebilir

4 hafta önce