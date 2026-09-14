Sosyal medya ve oyunlara e-Devlet ile giriş dönemi başlıyor

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocukların dijital platform kullanımına yönelik yeni düzenlemelerin hayata geçirilebileceğini açıkladı.

VERİ PAYLAŞIMINA GEREK KALMAYACAK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, konuya yönelik yaptığı açıklamada, dijital platformlara e-Devlet sistemiyle giriş yapılmasını öngören ve platformların veri paylaşımını gerektirmeyen bir yönetmelik oluşturduklarını ifade etti.

Oyunlar için de yeni bir düzenlemenin hayata geçirilebileceği belirtilirken, 15-18 yaş grubuna yönelik içeriklerin ayrıştırılması bekleniyor.

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Bakan Göktaş, Bakanlığın çalışmalarına yönelik yaptığı açıklamada, çocukların sosyal medya platformlarında günlük ortalama 3,5 saati aşkın vakit geçirdiğini ifade etti.

KONSANTRASYON ORANLARI YARI YARIYA DÜŞÜYOR

Türkiye gazetesine açıklamalarda bulunan Bakan Göktaş, dijital platformların çocuklar üzerindeki etkilerine vurgu yaparak, sosyal medya kullanımının çocuklarda uyku düzenini bozduğunu, depresyon ve kaygıya neden olduğunu, konsantrasyon oranlarını da neredeyse yarı yarıya düşürdüğünü iddia etti.

Dijital platformlara erişime yönelik yeni bir hazırlık içerisinde olduklarının altını çizen Bakan Göktaş, platformlara e-Devlet sistemiyle giriş yapılmasını öngören bir sistemin planlandığını belirtti.

HEDEF: DAVA GÜVENLİ BİR DİJİTAL ORTAM

Göktaş, düzenlemenin platformların kullanıcı verilerini paylaşmasını gerektirmeyeceğini ifade ederek, daha kontrollü ve güvenli bir dijital ortam tesis edilmesini hedeflendiğini belirtti.

DEVLET KORUMASINA İHTİYAÇ VAR

Çocukların dijital ayak izi konusunda yeterli farkındalığa sahip olmamasının tehlikeli bir durum arz ettiğini vurgulayan Bakan Göktaş, ailelerin çocuklarının dijital kullanımı kontrol etmekte zorlandığını ve bu yüzden, devlet koruması gerektiğini belirtti.

OYUNLARA YÖNELİK YENİ DÜZENLEME

Göktaş, oyun platformlarına ilişkin yeni değişim düzenlemelerin de hayata geçirilebileceğini açıklarken, Roblox ve Discord gibi platformlara ilişkin mahkeme kararları kapsamında erişim engelleri uygulandığını anımsatarak, oyunlara yönelik yeni bir yönetmeliğin çıkarılmasının beklendiğini aktardı.