Elazığ’ın Palu ilçesinde bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucu yaralanan 7 kişiden 1’i, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
A.A. yönetimindeki 23 LF 299 plakalı araç, dün ilçeye bağlı Çekembağları mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, araçta bulunan 7 kişi yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Palu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yaralılardan Hakan Bakır, sevk edildiği Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi’nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların hastanedeki tedavisi sürüyor.