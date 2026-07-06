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ABD saldırısında öldüğü iddia edilen eski İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad hakkında flaş gelişme

Eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, ABD ve İsrail'in saldırılarının ardından öldüğü düşünülürken, ilk kez Ali Hamaney için düzenlenen cenaze töreninde görüntülendi.

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Eklenme 06.07.2026 - 13:06
Güncellenme 06.07.2026 - 13:13
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ABD ve İsrail’in 28 Şubat tarihinden itibaren İran’a yönelik başlattığı saldırılarda İran’ın birçok üst düzey ismi hayatını kaybetmişti.

AHMEDİNEJAD ÖLDÜ MÜ?

Öldüğü iddia edilen isimlerden biri de eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad olurken, Ahmedinejad’ın Hamaney için İran’ın başkenti Tahran’da gerçekleştirilen cenaze törenine katıldığı ortaya çıktı.

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Aylar sonra ilk defa görüntülenen Ahmedinejad, korumalarıyla beraber halkın arasında yürüyüşe katılırken, eski İran Cumhurbaşkanı’nın ölmediği kesinleşmiş oldu.

NE OLMUŞTU?

Eski İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad’ın ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybettiği iddiaları ortaya atılmıştı.

MAHMUD AHMEDİNEJAD KİMDİR?

28 Ekim 1956’da İran’ın Semnan eyaletine bağlı Aradan kentinde dünyaya gelen Mahmud Ahmedinejad, İran İslam Cumhuriyeti’nin 6’ıncı cumhurbaşkanıdır. Ahmedinejad, inşaat mühendisliği eğitimi almasının ardından akademisyenlik, valilik ve 2003-2005 döneminde Tahran Belediye Başkanlığı yapmıştır.

2005’te İran’ın altıncı cumhurbaşkanı seçilen Ahmedinejad, 2013’e kadar iki dönem görevde kalmıştır. Bu süreçte popülist söylemi, sade yaşam tarzıyla dikkat çekmiş ve ayrıca, petrol gelirlerini dar gelirli kesimlere aktarma vaadiyle, özellikle yoksul kesimden büyük destek almıştır.

Aynı zamanda, muhafazakar ve İslamcı siyasi çizgisi, tartışmalı politikaları ve seçim sürecine yönelik eleştiriler yüzünden ülke içinde ve uluslararası kamuoyunda yoğun tartışmalara neden olmuştur.

Ahmadinejad evli ve iki kız, iki erkek olmak üzere dört çocuk babasıdır.

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