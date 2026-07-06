Fenerbahçe’den Bertuğ Yıldırım hamlesi: İki oyuncu takasta kullanılacak

Geçen sezon yaşadığı forvet krizini yeni sezonda yaşamak isteyen Fenerbahçe, transferde önceliği hücum hattına verdi. Sarı-lacivertlilerin, Başakşehir’de forma giyen 23 yaşındaki santrafor Bertuğ Yıldırım için resmi temas hazırlığında olduğu öne sürüldü. Öte yandan transferin gerçekleşmesi için iki oyuncunun da Başakşehir’e verilmesi gündemde.

Fenerbahçe, Bertuğ Yıldırım’ı istiyor

Yeni sezon öncesi kadrosuna daha fazla takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, Başakşehir’in milli golcüsü Bertuğ Yıldırım için iki farklı teklif hazırlığı yapıyor. Buna göre sarı lacivertliler, turuncu-lacivertli takıma ilk olarak 6-7 milyon euro civarında bir bonservis bedeli teklif edecek. Bu teklifin reddedilmesi durumda ise İrfan Can Kahveci ve Anthony Musaba’nın yer aldığı takas+para formülü devreye alınacak.

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Trabzonspor da yakın takipte

Fenerbahçe’nin dışında Trabzonspor da oyuncunun durumunu yakından takip ediyor. 61Saat’te yer alan habere göre bordo-mavililer, milli futbolcu için yakında somut girişimlere başlayabilir.

Güncel piyasa değeri yaklaşık 7 milyon euro olarak gösterilen Bertuğ Yıldırım, futbol kariyerine Sarıyer altyapısında başladı. Hatayspor’da sergilediği performansın ardından 2023 yılında Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes’e transfer olan milli oyuncu, daha sonra yeniden Süper Lig’e dönerek Başakşehir kadrosuna katıldı.