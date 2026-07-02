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Suriye’nin başkenti Şam’daki adalet sarayının yakınındaki bir kafede patlama meydana geldi

Suriye’nin başkenti Şam’da Adalet Sarayı yakınlarında patlama meydana geldi. Tarihi Hamidiye Çarşısı’na giden yol üzerindeki bir kafenin girişinde yaşandığı belirtilen patlamada, ilk bilgilere göre çok sayıda kişi yaralandı.

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Eklenme 02.07.2026 - 15:46
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Suriye’nin başkenti Şam, öğle saatlerinde meydana gelen patlamayla sarsıldı. İlk bilgilere göre patlama, kentin en hareketli bölgelerinden biri olan Adalet Sarayı çevresinde yaşandı.

Hicaz Demir Yolu ile Adalet Sarayı arasında bulunan ve Hamidiye Çarşısı’na giden güzergâh üzerinde faaliyet gösteren bir kafenin girişinde meydana gelen patlama, çevrede kısa süreli paniğe neden oldu.

Yaralılar hastanelere kaldırıldı

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Patlamanın ardından bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre olayda çok sayıda kişinin yaralandığı, yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığı bildirildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, patlamanın yaşandığı noktada maddi hasar oluştuğu ve çevrede yaralıların bulunduğu görüldü.

Patlamanın nedeni henüz açıklanmadı

Suriye makamlarından patlamanın nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Olayın saldırı mı, teknik bir arıza mı yoksa başka bir nedenle mi gerçekleştiği yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacak.

Güvenlik güçlerinin bölgede önlem aldığı, patlamanın meydana geldiği alanın inceleme için kontrol altına alındığı belirtiliyor.

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